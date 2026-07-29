JPMORGAN stuft BOEING CO auf 'Overweight'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Boeing anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von 270 auf 290 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Bei dem Flugzeugbauer setzte sich die Erholung fort, schrieb Seth M. Seifman in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das neue Ziel berücksichtige das Potenzial für den freien Barmittelzufluss im kommenden Jahr./rob/la/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 21:43 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 00:15 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 21:43 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 00:15 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Boeing Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,31 % und einem Kurs von 194,0EUR auf Tradegate (29. Juli 2026, 13:00 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Seth M. Seifman
Analysiertes Unternehmen: BOEING CO
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 290
Kursziel alt: 270
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Seth M. Seifman
Analysiertes Unternehmen: BOEING CO
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 290
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