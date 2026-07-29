JPMORGAN stuft BOEING CO auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Boeing anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von 270 auf 290 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Bei dem Flugzeugbauer setzte sich die Erholung fort, schrieb Seth M. Seifman in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das neue Ziel berücksichtige das Potenzial für den freien Barmittelzufluss im kommenden Jahr./rob/la/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 21:43 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 00:15 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Boeing Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,31 % und einem Kurs von 194,0EUR auf Tradegate (29. Juli 2026, 13:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Seth M. Seifman

Analysiertes Unternehmen: BOEING CO

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 290

Kursziel alt: 270

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



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