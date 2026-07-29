RBC stuft ENI auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Eni nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Die starke operative Entwicklung des italienischen Energiekonzerns habe sich fortgesetzt, schrieb Biraj Borkhataria in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Zudem habe Eni die Aktienrückkäufe erneut aufgestockt./rob/bek/menVeröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 02:36 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 02:36 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ENI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,32 % und einem Kurs von 23,25EUR auf Tradegate (29. Juli 2026, 13:35 Uhr) gehandelt.





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