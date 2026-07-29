BERENBERG stuft BARCLAYS auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Barclays nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 620 Pence belassen. Im Investmentbanking habe das britische Geldhaus zwar gut abgeschnitten, aber nicht so gut wie die US-Wettbewerber, schrieb Michael Christodoulou in einer Studie am Mittwoch. Das sei wohl der Grund für die Kursverluste der Aktie im Anschluss an die Quartalsbialnz gewesen./rob/bek/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 17:24 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Barclays Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,09 % und einem Kurs von 5,773EUR auf Tradegate (29. Juli 2026, 13:05 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Michael Christodoulou

Analysiertes Unternehmen: BARCLAYS

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 6,2

Kursziel alt: 6,2

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A



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