BERENBERG stuft BARCLAYS auf 'Buy'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Barclays nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 620 Pence belassen. Im Investmentbanking habe das britische Geldhaus zwar gut abgeschnitten, aber nicht so gut wie die US-Wettbewerber, schrieb Michael Christodoulou in einer Studie am Mittwoch. Das sei wohl der Grund für die Kursverluste der Aktie im Anschluss an die Quartalsbialnz gewesen./rob/bek/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 17:24 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 17:24 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Barclays Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,09 % und einem Kurs von 5,773EUR auf Tradegate (29. Juli 2026, 13:05 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst: Michael Christodoulou
Analysiertes Unternehmen: BARCLAYS
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 6,2
Kursziel alt: 6,2
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Michael Christodoulou
Analysiertes Unternehmen: BARCLAYS
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 6,2
Kursziel alt: 6,2
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