BERNSTEIN RESEARCH stuft Porsche AG auf 'Neutral'
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die
Einstufung für Porsche AG nach Quartalszahlen auf "Market-Perform" mit einem
Kursziel von 45 Euro belassen. Der Umsatz des Sportwagenbauers habe der
Konsensschätzung entsprochen, schrieb Stephen Reitman in einer am Mittwoch
vorliegenden Einschätzung. Die Auslieferungen seien im Quartal um 18 Prozent
zurückgegangen, doch der starke Modellmix beim Modell 911 habe zu einem Anstieg
des durchschnittlichen Verkaufspreises um 14 Prozent geführt./rob/edh/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 06:26 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 06:26 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne
von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus
finden Sie unter http://web.dpa-
afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Einstufung für Porsche AG nach Quartalszahlen auf "Market-Perform" mit einem
Kursziel von 45 Euro belassen. Der Umsatz des Sportwagenbauers habe der
Konsensschätzung entsprochen, schrieb Stephen Reitman in einer am Mittwoch
vorliegenden Einschätzung. Die Auslieferungen seien im Quartal um 18 Prozent
zurückgegangen, doch der starke Modellmix beim Modell 911 habe zu einem Anstieg
des durchschnittlichen Verkaufspreises um 14 Prozent geführt./rob/edh/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 06:26 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 06:26 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne
von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus
finden Sie unter http://web.dpa-
afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Porsche AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,89 % und einem Kurs von 44,51EUR auf Tradegate (29. Juli 2026, 13:48 Uhr) gehandelt.
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