BERNSTEIN RESEARCH stuft Porsche AG auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat dieEinstufung für Porsche AG nach Quartalszahlen auf "Market-Perform" mit einemKursziel von 45 Euro belassen. Der Umsatz des Sportwagenbauers habe derKonsensschätzung entsprochen, schrieb Stephen Reitman in einer am Mittwochvorliegenden Einschätzung. Die Auslieferungen seien im Quartal um 18 Prozentzurückgegangen, doch der starke Modellmix beim Modell 911 habe zu einem Anstiegdes durchschnittlichen Verkaufspreises um 14 Prozent geführt./rob/edh/menVeröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 06:26 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 06:26 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinnevon § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Hausfinden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Porsche AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,89 % und einem Kurs von 44,51EUR auf Tradegate (29. Juli 2026, 13:48 Uhr) gehandelt.





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