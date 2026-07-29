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    Fed-Showdown

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    Bitcoin und Ethereum erholen sich vor Zinsentscheid

    Der Kryptomarkt blickt auf den Zinsentscheid der Fed. Im Vorfeld notieren Bitcoin, Ethereum und die meisten der größten Kryptowährungen im grünen Bereich.

    Für Sie zusammengefasst
    • Kryptomarkt erholt sich leicht vor Fed Zinsentscheid
    • Bitcoin und Ethereum steigen, Bilanz jedoch negativ
    • Markt erwartet Fed Entscheidung, Zinserhöhung möglich
    • Report: Achtung, Korrektur!
    Fed-Showdown - Bitcoin und Ethereum erholen sich vor Zinsentscheid
    Foto: Dall-E

    Bitcoin und Ethereum haben sich nach dem kräftigen Rücksetzer vom Vortag am Mittwoch leicht erholt. Während Anleger auf den mit Spannung erwarteten Zinsentscheid der US-Notenbank Federal Reserve warten, hellt sich die Stimmung am Kryptomarkt etwas auf. Dennoch bleiben die großen Kryptowährungen auf Wochensicht weiterhin im Minus.

    Bitcoin steigt am Mittwochnachmittag um 1,55 Prozent auf 64.378 US-Dollar. Ethereum legt um 1,96 Prozent auf 1.917 US-Dollar zu und XRP steigt um 3,32 Prozent auf 1,08 US-Dollar. Auch Solana, Doge und Hyperliquid steigen leicht.

    Trotz der Erholung konnten die Verluste vom Dienstag bislang nicht vollständig aufgeholt werden. Auf Wochensicht notiert Bitcoin weiterhin 2,44 Prozent im Minus und bleibt damit unter der Marke von 65.000 US-Dollar. Ethereum verliert im Wochenvergleich noch 0,58 Prozent, während XRP mit einem Minus von 4,75 Prozent den schwächsten Wochenverlauf unter den drei Kryptowährungen aufweist.

    Alles richtet sich auf den Fed-Zinsentscheid

    Der Fokus der Finanzmärkte liegt nun vollständig auf der geldpolitischen Entscheidung der US-Notenbank. Die Federal Reserve beendet am Mittwoch ihre zweitägige Sitzung und wird ihre Entscheidung um 20:00 Uhr MESZ bekannt geben. Eine halbe Stunde später folgt die Pressekonferenz von Fed-Chef Kevin Warsh, die für zusätzliche Marktbewegungen sorgen dürfte.

    Die Mehrheit der Marktteilnehmer rechnet weiterhin damit, dass die Notenbank den Leitzins unverändert in einer Spanne von 3,50 bis 3,75 Prozent belässt. Nach Daten des CME-FedWatch-Tools erwarten das rund 70 Prozent der Händler. Es wäre die sechste Sitzung in Folge ohne Änderung.

    Überraschende Zinserhöhung könnte Bitcoin unter Druck setzen

    Rund 30 bis 35 Prozent der Marktteilnehmer preisen aber auch eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte ein. Eine überraschende Zinserhöhung dürfte den US-Dollar stärken und gleichzeitig die Renditen von US-Staatsanleihen steigen lassen. Beide Faktoren gelten traditionell als Belastung für Kryptowährungen.

    Besonders entscheidend dürfte jedoch der Tonfall von Fed-Chef Kevin Warsh auf der anschließenden Pressekonferenz werden. Signale, dass bereits im September eine Zinserhöhung wahrscheinlich wird, könnten den Kryptomarkt schnell fallen lassen.

    Institutionelle Anleger bleiben bei Bitcoin vorsichtig

    Die US-Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten am 27. Juli Nettoabflüsse von insgesamt 11,64 Millionen US-Dollar. Damit war es bereits der dritte Handelstag in Folge mit Mittelabzügen.

    Den größten Anteil daran hatte BlackRocks IBIT, aus dem 8,82 Millionen US-Dollar abflossen. Fidelitys FBTC verzeichnete weitere Abflüsse in Höhe von 2,82 Millionen US-Dollar. Trotz der jüngsten Rückgänge verwalten die Spot-Bitcoin-ETFs weiterhin Vermögenswerte von 78,71 Milliarden US-Dollar.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
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