Börsen Update Europa - 29.07. - ATX stark +0,89 %

Der MDAX bewegt sich bei 32.414,03 PKT und fällt um -0,12 %. Top-Werte: Nordex +6,21 %, KRONES +3,57 %, SUESS MicroTec +3,34 % Flop-Werte: AUTO1 Group -12,76 %, DWS Group -5,26 %, Elmos Semiconductor -3,42 %

Der DAX steht aktuell (13:59:36) bei 25.544,81 PKT und steigt um +0,16 %. Top-Werte: BASF +4,22 %, Deutsche Bank +3,84 %, Rheinmetall +3,17 % Flop-Werte: Commerzbank -1,78 %, Infineon Technologies -1,50 %, Vonovia -1,49 %

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Der TecDAX steht aktuell (13:59:39) bei 3.855,57 PKT und steigt um +0,34 %.

Top-Werte: Nordex +6,21 %, SMA Solar Technology +5,64 %, TeamViewer +4,92 %

Flop-Werte: PVA TePla -4,67 %, Elmos Semiconductor -3,42 %, Infineon Technologies -1,50 %

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Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 6.274,26 PKT und fällt um -0,45 %.

Top-Werte: ENI +5,42 %, BASF +4,22 %, Deutsche Bank +3,84 %

Flop-Werte: Hermes International -11,29 %, DANONE -4,75 %, EssilorLuxottica -4,13 %

Der ATX steht bei 6.395,98 PKT und gewinnt bisher +0,89 %.

Top-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +6,35 %, Lenzing +4,28 %, VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe +2,40 %

Flop-Werte: Palfinger -1,98 %, Raiffeisen Bank International -0,74 %, Andritz -0,67 %

Der SMI steht aktuell (13:59:39) bei 14.564,29 PKT und fällt um -0,42 %.

Top-Werte: Sika +3,94 %, Logitech International +2,79 %, UBS Group +2,10 %

Flop-Werte: CIE Financiere Richemont -2,36 %, Geberit -1,10 %, Swisscom -0,80 %

Der CAC 40 steht aktuell (13:59:20) bei 8.415,99 PKT und fällt um -0,72 %.

Top-Werte: Bureau Veritas +7,86 %, Kering +6,18 %, Capgemini +3,63 %

Flop-Werte: Hermes International -11,29 %, DANONE -4,75 %, EssilorLuxottica -4,13 %

Der OMX Stockholm 30 steht bei 3.231,38 PKT und gewinnt bisher +0,04 %.

Top-Werte: AstraZeneca +1,32 %, Sandvik +0,71 %, Volvo Registered (B) +0,50 %

Flop-Werte: Svenska Cellulosa SCA (B) -1,12 %, Tele2 (B) -1,03 %, Skanska (B) -0,97 %

Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 6.360,00 PKT und steigt um +0,63 %.

Top-Werte: Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +3,91 %, Greek Organisation of Football Prognostics Opap +0,82 %, Public Power +0,65 %

Flop-Werte: HOLDING Company ADMIE (IPTO) -1,61 %, Coca-Cola HBC -0,93 %, Viohalco -0,87 %