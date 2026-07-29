Habe mal eine KI gefragt, ist also nicht auf meinem Mist gewachsen. Alles ohne Gewähr und nur zur - ungeprüften - Info.





"Die Meldung ist für Rheinmetall fundamental deutlich positiv. Sie adressiert genau den zentralen Zweifel, der die Aktie seit dem schwachen ersten Quartal belastet hatte: die Frage, ob Rheinmetall den enormen Auftragsbestand tatsächlich schnell genug in Umsatz und Ergebnis umsetzen kann.

Im zweiten Quartal stieg der Umsatz vorläufig auf rund 3,289 Mrd. €, entsprechend einem Wachstum von etwa 69 % gegenüber dem Vorjahresquartal. Das operative Ergebnis erreichte 562 Mio. € und lag damit fast 20 % über der Markterwartung von 469,9 Mio. €. Alle Geschäftssegmente trugen zur Verbesserung bei. Der Auftragsbestand überschritt zudem erstmals 80 Mrd. €. (https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2026-07/69154687-eqs-adhoc-rheinmetall-aktiengesellschaft-q2-uebertrifft-mit-rekordumsatzwachstum-und-ergebnis-deutlich-die-markterwartung-022.htm)

1. Die operative Marge ist besonders stark

Aus 562 Mio. € operativem Ergebnis bei 3,289 Mrd. € Umsatz ergibt sich für Q2 eine operative Marge von rund:

17,1 %

Das ist für sich genommen bereits stark. Noch wichtiger ist aber der Vergleich mit dem ersten Quartal:

Q1 2026: Umsatz rund 1,938 Mrd. €, operatives Ergebnis 224 Mio. € Q2 2026: Umsatz rund 3,289 Mrd. €, operatives Ergebnis 562 Mio. €

Damit hat sich das operative Ergebnis gegenüber Q1 mehr als verdoppelt, während der Umsatz um rund 70 % gestiegen ist. Das zeigt einen deutlichen operativen Hebel: Mit höherer Auslastung wachsen die Ergebnisse überproportional.

Genau diese Skalierung musste Rheinmetall liefern.

2. Die Q1-Schwäche war offenbar weitgehend ein Timingproblem

Im Mai war die zentrale Begründung des Managements, dass Umsätze und Auslieferungen aus Q1 in das zweite Quartal verschoben worden seien. Viele Anleger hatten daran gezweifelt.

Die jetzigen Zahlen bestätigen diese Erklärung weitgehend. Rheinmetall hatte für Q2 ein Wachstum von über 60 % angekündigt und erreicht nun etwa 69 %. Damit hat das Management nicht lediglich die eigene Prognose erfüllt, sondern die Markterwartungen beim Ergebnis deutlich übertroffen. (https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2026-07/69154687-eqs-adhoc-rheinmetall-aktiengesellschaft-q2-uebertrifft-mit-rekordumsatzwachstum-und-ergebnis-deutlich-die-markterwartung-022.htm)

Das verbessert die Glaubwürdigkeit des Managements und reduziert das Risiko, dass der Produktionshochlauf grundsätzlich nicht funktioniert.

3. Der Auftragsbestand ist nochmals stärker geworden

Der Backlog liegt nun bei über 80 Mrd. €. Im Quartal wurden neue Nominierungen von rund 11,371 Mrd. € verbucht. Dazu gehören insbesondere Loitering Munition für die Bundeswehr und das SAFE-Auftragspaket mit Rumänien. (https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2026-07/69154687-eqs-adhoc-rheinmetall-aktiengesellschaft-q2-uebertrifft-mit-rekordumsatzwachstum-und-ergebnis-deutlich-die-markterwartung-022.htm)

Das bedeutet:

Die hohe Umsatzrealisierung zehrt den Auftragsbestand nicht auf. Rheinmetall erhält schneller neue Aufträge, als es bestehende Aufträge abarbeitet. Die Umsatzvisibilität für die kommenden Jahre verbessert sich weiter.

Damit ist die langfristige Wachstumsstory nicht nur intakt, sondern stärker unterlegt als noch im ersten Quartal.

4. Der negative Free Cashflow ist der zentrale Vorbehalt

Der wesentliche Schwachpunkt der Meldung ist der angekündigte deutlich negative operative Free Cashflow.

Rheinmetall nennt dafür drei Gründe:

verschobene Kundenanzahlungen, stark gestiegene Forderungen wegen hoher Umsätze am Quartalsende, weiterer Vorratsaufbau für die kommenden Quartale und Kapazitätserweiterungen. (https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2026-07/69154687-eqs-adhoc-rheinmetall-aktiengesellschaft-q2-uebertrifft-mit-rekordumsatzwachstum-und-ergebnis-deutlich-die-markterwartung-022.htm)

Das ist zunächst plausibel und bei einem so starken Produktionshochlauf nicht ungewöhnlich. Es bleibt aber der wichtigste Prüfpunkt für den Halbjahresbericht am 6. August.

Entscheidend wird sein, ob der negative Cashflow tatsächlich nur eine zeitliche Verschiebung darstellt. Sollte Rheinmetall im zweiten Halbjahr die Forderungen einziehen und die Anzahlungen erhalten, wäre das unkritisch. Bleibt der Cashflow dagegen dauerhaft deutlich hinter dem operativen Ergebnis zurück, würde dies auf eine schlechtere Cash Conversion und höheren Kapitalbedarf hindeuten.

5. Warum die Aktie zunächst nur moderat steigt

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung notierte Rheinmetall bei rund 1.109 €, etwa 2 % im Plus. (https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2026-07/69154687-eqs-adhoc-rheinmetall-aktiengesellschaft-q2-uebertrifft-mit-rekordumsatzwachstum-und-ergebnis-deutlich-die-markterwartung-022.htm) Eine stärkere unmittelbare Reaktion wäre angesichts des Ergebnis-Buches durchaus denkbar gewesen.

Die eher moderate Kursreaktion lässt sich wahrscheinlich durch mehrere Faktoren erklären:

Erstens war das sehr hohe Umsatzwachstum seit der Vorabmeldung vom 2. Juli teilweise bekannt. Überraschend ist deshalb vor allem die Höhe des operativen Ergebnisses.

Zweitens belastet der Hinweis auf den deutlich negativen Free Cashflow.

Drittens warten institutionelle Anleger vermutlich auf die vollständigen Zahlen, die Segmentmargen, die Guidance und die Managementerläuterungen am 6. August.

Viertens ist die Aktie nach den starken Kursverlusten technisch beschädigt. Viele Anleger nutzen Erholungen möglicherweise zunächst zum Abbau von Positionen.

6. Bedeutung für die bisherige Investmentthese

Die neue Meldung verändert die Gewichtung der Risiken erheblich.

Vor den Zahlen bestanden drei Hauptsorgen:

Rheinmetall könne den Backlog nicht schnell genug in Umsatz umsetzen. Die operative Marge könne wegen des Produktionshochlaufs unter Druck geraten. Das Q1-Defizit könne nicht nur eine Verschiebung, sondern ein strukturelles Problem gewesen sein.

Die ersten beiden Sorgen werden durch Q2 klar abgeschwächt. Der Umsatz wächst extrem stark, und das Ergebnis entwickelt sich sogar besser als erwartet.

Das dritte Risiko – der Cashflow – bleibt offen.

7. Bewertung bei etwa 1.100 €

Auf Basis der vorläufigen Halbjahreszahlen ergibt sich:

H1-Umsatz: rund 5,23 Mrd. € H1-operatives Ergebnis: rund 786 Mio. € H1-Marge: rund 15,0 %

Um die bisherige Jahresprognose von rund 14 bis 14,5 Mrd. € Umsatz zu erreichen, müsste Rheinmetall im zweiten Halbjahr etwa 8,8 bis 9,3 Mrd. € Umsatz erzielen. Das bleibt anspruchsvoll, ist nach dem Q2-Sprung aber erheblich glaubwürdiger geworden.

Bei einer operativen Marge von rund 19 % für das Gesamtjahr ergäbe sich weiterhin ein operatives Ergebnis von etwa 2,7 Mrd. €. Bei einem Kurs um 1.100 € liegt die Marktkapitalisierung grob im Bereich von 50 Mrd. €. Damit wäre die Aktie weiterhin nicht niedrig bewertet, aber die hohe Bewertung wird nun wieder deutlich besser durch reales Wachstum und Ergebnisqualität gestützt.

Gesamturteil

Die Meldung ist aus meiner Sicht ein klarer fundamentaler Befreiungsschlag.

Sie bestätigt:

den Produktionshochlauf, die Fähigkeit zur Umsatzrealisierung, den operativen Hebel, die hohe Ergebnisqualität, und die außergewöhnlich starke Auftragsdynamik.

Der negative Free Cashflow verhindert allerdings, dass man die Zahlen uneingeschränkt als perfekt bezeichnet.

Für die Aktie bedeutet dies: Der Bereich um 1.000 € dürfte nach diesen Zahlen fundamental erheblich besser abgesichert sein als zuvor. Ein unmittelbarer Rücklauf auf frühere Höchstkurse ist daraus noch nicht abzuleiten. Die Voraussetzungen für eine nachhaltige Bodenbildung und mittelfristige Neubewertung haben sich aber deutlich verbessert.

Der 6. August bleibt wichtig. Besonders zu prüfen sind dann die Segmentmargen, die genaue Cashflow-Entwicklung, die Forderungs- und Vorratsbestände sowie eine mögliche Anhebung oder Präzisierung der Jahresprognose. Sollte die Guidance bestätigt oder angehoben und der negative Cashflow überzeugend als temporär erklärt werden, wäre eine Rückkehr in den Bereich von etwa 1.250 bis 1.400 € mittelfristig plausibel. Bei enttäuschenden Cashflow-Details könnte die Aktie trotz der starken operativen Zahlen zunächst volatil bleiben."



