RBC belässt DWS nach Zahlen auf 'Outperform'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur DWS Group Aktie

Die DWS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,33 % und einem Kurs von 68,40 auf Tradegate (29. Juli 2026, 13:56 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der DWS Group Aktie um -6,35 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +14,93 %.

Die Marktkapitalisierung von DWS Group bezifferte sich zuletzt auf 13,62 Mrd..

DWS Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,9500 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 65,50EUR. Von den letzten 6 Analysten der DWS Group Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 57,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 75,00EUR was eine Bandbreite von -16,36 %/+10,05 % bedeutet.