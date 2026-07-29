ANALYSE-FLASH
RBC belässt DWS nach Zahlen auf 'Outperform'
- RBC belässt DWS auf Outperform mit Kursziel 68
- Verwaltetes Vermögen der DWS über Erwartungen
- Vorsteuer schwächer wegen Kosten und Gebühren
NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für DWS nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 68 Euro belassen. Das verwaltete Vermögen der Deutsche-Bank-Fondstochter habe über den Erwartungen gelegen, schrieb Ben Bathurst in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung. Allerdings hätten höher als erwartete Kosten und deutlich geringere Gebühren dazu geführt, dass die DWS die Konsensprognose für den Vorsteuergewinn gefehlt habe./ck/rob/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 01:46 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 01:46 / EDT
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur DWS Group Aktie
Die DWS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,33 % und einem Kurs von 68,40 auf Tradegate (29. Juli 2026, 13:56 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der DWS Group Aktie um -6,35 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +14,93 %.
Die Marktkapitalisierung von DWS Group bezifferte sich zuletzt auf 13,62 Mrd..
DWS Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,9500 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 65,50EUR. Von den letzten 6 Analysten der DWS Group Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 57,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 75,00EUR was eine Bandbreite von -16,36 %/+10,05 % bedeutet.
Analyst:
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Community Beiträge zu DWS Group - DWS100 - DE000DWS1007
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Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber DWS Group eingestellt.
Solange die Mehrheit der aktiven Wähler diese Art "Realpolitik" wählte und weiter wählen wird........wohl dem, der finanziell und auch geistig autark ist......
Die 2% Kapitalmarktquote WIRD einen Schub auslösen!
In gut 4 Wochen gibt es nur die 3 Euro Dividende. Dann also ex3 ; die Sonderdividende 4 Euro soll es erst in 2027 geben. Mit dann vielleicht auch erhöhter Dividende auf 3,50 / 4 Euro.....DWS kann mal getrost halten und liegen lassen...das verwaltete Vermögen in Fonds und ETF`s vermehrt sich automatisch , allein durch die vielen Sparpläne und laufenden Einzahlungen. Leider verdient DWS bei den ETF´s nicht sonderlich viel. Aber wenn die die Gebühren bei den ETF´s nur um 0,02 Prozentpunkte erhöhen klingelt es in der Kasse.....da macht es die Masse....