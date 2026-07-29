BERNSTEIN RESEARCH stuft DANONE auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Danone nach der Vorlage von Geschäftszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 92 Euro belassen. Der Lebensmittelkonzern habe durchwachsen abgeschnitten, schrieb Callum Elliott am Mittwoch. So sei das Umsatzwachstum aus eigener Kraft zwar erfreulich, doch ein detaillierter Blick dürfte für Verwunderung sorgen. So sei die positive Überraschung bei dieser Kennziffer ausschließlich auf Preiserhöhungen zurückzuführen, während das Mengenwachstum leicht hinter den Erwartungen zurückblieben sei./rob/la/misVeröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 06:03 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 06:03 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die DANONE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,82 % und einem Kurs von 68,68EUR auf Tradegate (29. Juli 2026, 13:57 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Callum Elliott

Analysiertes Unternehmen: DANONE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 92

Kursziel alt: 92

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



Schreibe Deinen Kommentar

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 92,00 € , was eine Steigerung von +33,14% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer