ANALYSE-FLASH
Jefferies belässt Befesa auf 'Buy' - Ziel 43 Euro
- Jefferies bestätigt Buy-Rating für Befesa mit 43
- Analyst Piasta bescheinigt starkes zweites Quartal
- Studie veröffentlicht am 29.07.2026 durch dpa-AFX
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Befesa auf "Buy" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. Fabian Piasta bescheinigte dem Industrierecycler in einer ersten Reaktion am Mittwoch ein starkes zweites Quartal./rob/ajx/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 02:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 02:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Befesa Aktie
Die Befesa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,91 % und einem Kurs von 35,35 auf Tradegate (29. Juli 2026, 13:57 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Befesa Aktie um -4,48 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +16,86 %.
Die Marktkapitalisierung von Befesa bezifferte sich zuletzt auf 1,41 Mrd..
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 42,11EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 35,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 47,00EUR was eine Bandbreite von -0,43 %/+33,71 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 43 Euro
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Community Beiträge zu Befesa - A2H5Z1 - LU1704650164
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