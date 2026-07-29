Jefferies belässt Befesa auf 'Buy' - Ziel 43 Euro

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Befesa Aktie

Die Befesa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,91 % und einem Kurs von 35,35 auf Tradegate (29. Juli 2026, 13:57 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Befesa Aktie um -4,48 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +16,86 %.

Die Marktkapitalisierung von Befesa bezifferte sich zuletzt auf 1,41 Mrd..

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 42,11EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 35,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 47,00EUR was eine Bandbreite von -0,43 %/+33,71 % bedeutet.