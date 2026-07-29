JEFFERIES stuft ENI auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Eni nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Analyst Mark Wilson lobte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie das höhere Wachstum des Ölkonzerns und auch die höheren Aktienrückkäufe./ck/rob/menVeröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 03:10 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 03:10 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ENI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,44 % und einem Kurs von 23,27EUR auf Tradegate (29. Juli 2026, 14:06 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Mark Wilson

Analysiertes Unternehmen: ENI

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 30

Kursziel alt: 30

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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