BERNSTEIN RESEARCH stuft ASTRAZENECA auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Astrazeneca von 18500 auf 20200 Pence angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Mit Blick auf die neuen Produktkandidaten im zweiten Halbjahr und im kommenden Jahr sei das Verhältnis von Chancen zu Risiken positiv, schrieb Justin Smith am Mittwoch. Die Briten hätten in der Branche die aussichtsreichste Pipeline./rob/bek/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 09:33 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 04:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AstraZeneca Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,09 % und einem Kurs von 153,2EUR auf Tradegate (29. Juli 2026, 13:54 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Justin Smith

Analysiertes Unternehmen: ASTRAZENECA

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 202

Kursziel alt: 185

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A

