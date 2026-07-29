BERNSTEIN RESEARCH stuft AIR LIQUIDE(L) auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Air Liquide nach Zahlen zum ersten Halbjahr von 189 auf 202 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst James Hooper erhöhte am Mittwoch die Schätzung für das Wachstum auf vergleichbarer Basis des Gaseherstellers im zweiten Halbjahr um 0,4 Prozentpunkte. Kursschwächen in diesem Zeitraum seien Gelegenheiten zum Einstieg./rob/bek/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 14:47 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 04:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Air Liquide Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,45 % und einem Kurs von 171,4EUR auf Tradegate (29. Juli 2026, 14:02 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: James Hooper

Analysiertes Unternehmen: AIR LIQUIDE(L)

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 202

Kursziel alt: 189

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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