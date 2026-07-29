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    Insider-Verkauf

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    Micron-Aktie im freien Fall und der Chef steigt aus

    Micron-Chef Sanjay Mehrotra verkauft Aktien im großen Stil. Gleichzeitig ist der Kurs seit Ende Juni um ein Drittel an Wert gefallen.

    Für Sie zusammengefasst
    • Sanjay Mehrotra verkaufte Aktien im Wert 37,3 Mio
    • Kurs seit 25. Juni rund 34 Prozent eingebrochen
    • Marktkapitalisierung nahe 1 Billion in Gefahr
    • Report: Achtung, Korrektur!
    Insider-Verkauf - Micron-Aktie im freien Fall und der Chef steigt aus
    Foto: Joshua Bessex - FR171816 AP

    Micron-Chef Sanjay Mehrotra hat Aktien seines Unternehmens im Wert von rund 37,3 Millionen US-Dollar verkauft. Das geht aus am Dienstag veröffentlichten Pflichtmitteilungen hervor.

    Mehrotra trennte sich am 24. Juli von mehr als 40.000 Micron-Aktien. Die Transaktion erfolgte im Rahmen eines zuvor festgelegten Handelsplans.

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    Die Aktie des Speicherchipherstellers hatte am 25. Juni ihren bisherigen Höchststand erreicht. Seitdem verlor sie im Zuge des breiten Ausverkaufs bei Speicherchip-Aktien rund 34 Prozent. Am Dienstag fiel der Kurs den dritten Handelstag in Folge und erreichte ein Zweimonatstief.

    Micron Technology

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    ISIN:US5951121038WKN:869020
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    In den vergangenen sechs Monaten meldete Mehrotra keine Aktienkäufe am offenen Markt. Seine größten veröffentlichten Verkäufe fanden Ende Juni statt. Damals veräußerte er in mehreren Transaktionen 28.506 Aktien. Im Juli folgten weitere Verkäufe.

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    Trotz der starken Kursschwankungen hielt sich die Marktkapitalisierung von Micron laut Seeking Alpha nahe der Marke von einer Billion US-Dollar. Diese Marke könnte in Ferne rücken, wenn sich der Ausverkauf in der Chip-Branche fortsetzt.

    Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Micron Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,31 % und einem Kurs von 718EUR auf Tradegate (29. Juli 2026, 14:21 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurNicolas Ebert
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