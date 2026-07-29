Borussia Dortmund verliert erstes Testspiel auf Japan-Reise

Mit Shinji Kagawa stand ein alter Dortmunder Bekannter in der Startelf von Cerezo Osaka. Der Japaner gewann mit dem BVB jeweils zweimal die deutsche Meisterschaft und den DFB-Pokal. Im zweiten Testspiel der Reise nach Fernost treffen die Dortmund am Samstag auf den FC Tokyo./dha/DP/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Borussia Dortmund Aktie

Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 3,075 auf Tradegate (29. Juli 2026, 13:59 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Borussia Dortmund Aktie um +1,31 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,33 %.

Die Marktkapitalisierung von Borussia Dortmund bezifferte sich zuletzt auf 338,92 Mio..

Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von +62,87 %/+62,87 % bedeutet.