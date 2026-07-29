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    Vorläufige Zahlen sind da!

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    Munitionsaufträge treiben Rheinmetall auf Rekordkurs

    Rheinmetall hat im 2. Quartal Umsatz und Gewinn kräftig gesteigert und damit sämtliche Markterwartungen übertroffen. Ein prall gefüllter Auftragsbestand von über 80 Milliarden Euro unterstreicht die Wachstumsdynamik.

    Für Sie zusammengefasst
    • Umsatzplus rund 69% auf 3,3 Milliarden Euro
    • Operatives Ergebnis stieg auf 562 Millionen Euro
    • Auftragsbestand erstmals über 80 Milliarden Euro
    • Report: Achtung, Korrektur!
    Vorläufige Zahlen sind da! - Munitionsaufträge treiben Rheinmetall auf Rekordkurs
    Foto: Uwe Lein - dpa

    Der Düsseldorfer Rüstungskonzern Rheinmetall hat im zweiten Quartal ein Wachstumstempo vorgelegt, das selbst optimistische Analysten überrascht hat. Der Umsatz kletterte auf Basis vorläufiger Zahlen um rund 69 Prozent auf knapp 3,3 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Bereits Anfang Juli hatte der Dax-Konzern ein Umsatzplus von mehr als 60 Prozent für das Berichtsquartal in Aussicht gestellt, nun übertrifft er diese eigene Prognose deutlich.

    Noch stärker fällt der Ergebnissprung aus: Das operative Ergebnis stieg auf 562 Millionen Euro, verglichen mit 276 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Damit lag Rheinmetall spürbar über der mittleren Analystenschätzung von rund 470 Millionen Euro. Sämtliche Geschäftsbereiche des Konzerns hätten zu dem Anstieg beigetragen, hieß es.

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    Die Börse reagierte prompt auf die Zahlen. Die Rheinmetall-Aktie legte am Mittwochmittag um bis zu 4,7 Prozent auf 1.138 Euro zu und markierte damit den höchsten Stand seit über 30 Tagen.

    Für zusätzlichen Rückenwind sorgt der Auftragsbestand, der im abgelaufenen Quartal erstmals die Schwelle von 80 Milliarden Euro überschritten hat. Darin enthalten sind verbindliche Aufträge und Rahmenverträge im Volumen von 11,37 Milliarden Euro, die im Quartal neu hinzukamen. Dazu zählt unter anderem ein Auftrag der Bundeswehr für Loitering-Munition sowie ein Auftragspaket mit Rumänien.

    Trotz der starken operativen Entwicklung dämpfte Rheinmetall die Erwartungen an die Kapitalflussrechnung. Für das zweite Quartal rechnet der Konzern mit einem deutlich negativen operativen freien Cashflow. Grund dafür seien Anzahlungen, die sich in spätere Perioden verschoben hätten, sowie der Aufbau von Vorräten für die kommenden Quartale. Zusätzlich fließe weiterhin Kapital in die Vorbereitung geplanter Kapazitätsausweitungen.

    Detaillierte Halbjahreszahlen will Rheinmetall am 6. August vorlegen.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,66 % und einem Kurs von 1.153EUR auf Tradegate (29. Juli 2026, 14:28 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
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