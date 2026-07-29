Munitionsaufträge treiben Rheinmetall auf Rekordkurs

Noch stärker fällt der Ergebnissprung aus: Das operative Ergebnis stieg auf 562 Millionen Euro, verglichen mit 276 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Damit lag Rheinmetall spürbar über der mittleren Analystenschätzung von rund 470 Millionen Euro. Sämtliche Geschäftsbereiche des Konzerns hätten zu dem Anstieg beigetragen, hieß es.

Der Düsseldorfer Rüstungskonzern Rheinmetall hat im zweiten Quartal ein Wachstumstempo vorgelegt, das selbst optimistische Analysten überrascht hat. Der Umsatz kletterte auf Basis vorläufiger Zahlen um rund 69 Prozent auf knapp 3,3 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Bereits Anfang Juli hatte der Dax-Konzern ein Umsatzplus von mehr als 60 Prozent für das Berichtsquartal in Aussicht gestellt, nun übertrifft er diese eigene Prognose deutlich.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die Börse reagierte prompt auf die Zahlen. Die Rheinmetall-Aktie legte am Mittwochmittag um bis zu 4,7 Prozent auf 1.138 Euro zu und markierte damit den höchsten Stand seit über 30 Tagen.

Für zusätzlichen Rückenwind sorgt der Auftragsbestand, der im abgelaufenen Quartal erstmals die Schwelle von 80 Milliarden Euro überschritten hat. Darin enthalten sind verbindliche Aufträge und Rahmenverträge im Volumen von 11,37 Milliarden Euro, die im Quartal neu hinzukamen. Dazu zählt unter anderem ein Auftrag der Bundeswehr für Loitering-Munition sowie ein Auftragspaket mit Rumänien.

Trotz der starken operativen Entwicklung dämpfte Rheinmetall die Erwartungen an die Kapitalflussrechnung. Für das zweite Quartal rechnet der Konzern mit einem deutlich negativen operativen freien Cashflow. Grund dafür seien Anzahlungen, die sich in spätere Perioden verschoben hätten, sowie der Aufbau von Vorräten für die kommenden Quartale. Zusätzlich fließe weiterhin Kapital in die Vorbereitung geplanter Kapazitätsausweitungen.

Detaillierte Halbjahreszahlen will Rheinmetall am 6. August vorlegen.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,66 % und einem Kurs von 1.153EUR auf Tradegate (29. Juli 2026, 14:28 Uhr) gehandelt.





So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 1225,35 € , was eine Steigerung von +6,22% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer

Achtung, Korrektur! 5 Werte vor dem Abgrund Jetzt Report kostenlos herunterladen!

Schreibe Deinen Kommentar