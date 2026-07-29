ANALYSE-FLASH
Bernstein belässt Porsche AG auf 'Market-Perform'
- Bernstein belässt Porsche auf Market-Perform 45
- Umsatz entsprach Konsens im zweiten Quartal
- Auslieferungen minus 18 Prozent, Verkaufspreis +14
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Porsche AG nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Der Umsatz des Sportwagenbauers habe der Konsensschätzung entsprochen, schrieb Stephen Reitman in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Die Auslieferungen seien um 18 Prozent zurückgegangen, doch der starke Modellmix beim Modell 911 habe zu einem Anstieg des durchschnittlichen Verkaufspreises um 14 Prozent geführt./rob/edh/men/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 06:26 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 06:26 / UTC
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Porsche AG Aktie
Die Porsche AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,40 % und einem Kurs von 44,28 auf Tradegate (29. Juli 2026, 14:22 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Porsche AG Aktie um +1,10 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,74 %.
Die Marktkapitalisierung von Porsche AG bezifferte sich zuletzt auf 20,38 Mrd..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 45,38EUR. Von den letzten 8 Analysten der Porsche AG Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 41,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 50,00EUR was eine Bandbreite von -8,56 %/+11,51 % bedeutet.
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Porsche AG erreicht weitere Meilensteine und stabilisiert Profitabilität
- Konsequente Value-over-Volume-Strategie: Der Umsatz entwickelt sich im ersten Halbjahr 2026 resilient und sinkt weniger stark als der Absatz.
- Profitabilität stabilisiert: Porsche erhöht die Konzernumsatzrendite auf 7,8 Prozent (Vorjahr 5,5 Prozent).
- Robuste Cash-Generierung: Der Automotive Netto-Cashflow steigt auf rund 1 Milliarde Euro.
- Jahresprognose bestätigt: Porsche bekräftigt trotz anhaltend herausfordernder Marktbedingungen den Ausblick für das Geschäftsjahr 2026.
- Strategische Fortschritte: Mit dem Zukunftspaket und der Strategie „Sportwagenschmiede 35“ treibt Porsche die Neuausrichtung und die damit einhergehende Fokussierung auf das Kerngeschäft voran.
- Vorstandsvorsitzender Dr. Michael Leiters: „Das Porsche Team hat in den vergangenen sechs Monaten sehr intensiv und diszipliniert an unserer Strategie gearbeitet. Vor uns liegt aber noch sehr viel Arbeit, um Porsche robust für die herausfordernde Zukunft aufzustellen.“
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Deutschlands Autoindustrie hat’s komplett vermasselt, um es noch milde auszudrücken. Das war aber schon 2020 abzusehen. Wundern muss man sich nicht.
meine Strategie klappt. Die 40 hat mal wieder gehalten. Hab spott billig einen schönen KO long eingesackt