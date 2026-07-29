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    ANALYSE-FLASH

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    Bernstein belässt Porsche AG auf 'Market-Perform'

    Für Sie zusammengefasst
    • Bernstein belässt Porsche auf Market-Perform 45
    • Umsatz entsprach Konsens im zweiten Quartal
    • Auslieferungen minus 18 Prozent, Verkaufspreis +14
    ANALYSE-FLASH - Bernstein belässt Porsche AG auf 'Market-Perform'
    Foto: Marijan Murat - dpa

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Porsche AG nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Der Umsatz des Sportwagenbauers habe der Konsensschätzung entsprochen, schrieb Stephen Reitman in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Die Auslieferungen seien um 18 Prozent zurückgegangen, doch der starke Modellmix beim Modell 911 habe zu einem Anstieg des durchschnittlichen Verkaufspreises um 14 Prozent geführt./rob/edh/men/ck

    Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 06:26 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 06:26 / UTC

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Porsche AG Aktie

    Die Porsche AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,40 % und einem Kurs von 44,28 auf Tradegate (29. Juli 2026, 14:22 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Porsche AG Aktie um +1,10 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,74 %.

    Die Marktkapitalisierung von Porsche AG bezifferte sich zuletzt auf 20,38 Mrd..

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 45,38EUR. Von den letzten 8 Analysten der Porsche AG Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 41,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 50,00EUR was eine Bandbreite von -8,56 %/+11,51 % bedeutet.


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 47,08, was eine Steigerung von +5,87% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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