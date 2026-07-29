BERNSTEIN RESEARCH stuft NIKE INC auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Nike von 72 auf 68 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Sportartikelhersteller unternehme einen entschlossenen Schritt, um seinen Vertrieb in China neu zu gestalten, schrieb Aneesha Sherman in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. So stellten die Amerikaner den von Partnern betriebenen Online-Verkauf vollständig ein, um die Qualität zu verbessern und mehr Ware zum Normalpreis aus dem regulären Sortiment verkaufen zu können. Dies beeinträchtige zwar das Wachstum, sollte aber die Profitabilität erhöhen./rob/la/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 21:02 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 04:01 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nike (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,11 % und einem Kurs von 37,75EUR auf Tradegate (29. Juli 2026, 14:23 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Aneesha Sherman

Analysiertes Unternehmen: NIKE INC

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 68

Kursziel alt: 72

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



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