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    Der S&P 500 meldet Traumzahlen

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    Historische Margen: Warum der KI-Boom noch lange nicht vorbei sein muss

    Die Gewinnmargen im S&P 500 steigen auf ein Rekordhoch. Doch ohne diese Aktie wäre der Glanz deutlich kleiner.

    Für Sie zusammengefasst
    • S&P 500 Nettogewinnmarge erreicht neues Rekordhoch
    • Alphabet trägt entscheidend zur Indexmarge bei
    • Breitere Gewinnzuwächse außerhalb der Techbranche
    • Report: Achtung, Korrektur!
    Der S&P 500 meldet Traumzahlen - Historische Margen: Warum der KI-Boom noch lange nicht vorbei sein muss
    Foto: Unsplash

    Die Unternehmen im S&P 500 steuern auf eine historische Gewinnmarge zu. Nach Berechnungen von FactSet liegt die durchschnittliche Nettogewinnmarge für das zweite Quartal 2026 bei 15,7 Prozent. Das wäre der höchste Wert seit Beginn der Datenerfassung im Jahr 2009. Der bisherige Rekord lag bei 14,8 Prozent.

    Den größten Beitrag liefert Alphabet. Der Google-Mutterkonzern meldete einen ungewöhnlich hohen Gewinn je Aktie. Ohne Alphabet würde die Marge des Index nur 14,4 Prozent erreichen.

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    Besonders stark entwickelte sich der Bereich Kommunikationsdienstleistungen. Die Marge stieg im Jahresvergleich von 15,2 auf 28 Prozent. Das Gesundheitswesen fiel dagegen von 8,1 auf 6,3 Prozent zurück.

    Insgesamt verbesserten sieben Branchen ihre Margen gegenüber dem Vorjahr. Acht Sektoren lagen über ihren Fünfjahresdurchschnitten. Auch für den Rest des Jahres erwarten Analysten Werte von rund 15 Prozent.

    Phil Camporeale, Chef-Anlagestratege bei JPMorgan Wealth Management, sieht darin die Stärke der US-Wirtschaft. Gegenüber CNBC bezeichnete er die jüngsten Verluste bei Halbleiter- und Technologieaktien als Normalisierung und nicht als Warnsignal.

    "Wir befinden uns weiterhin in der Anfangsphase eines generationenübergreifenden Trends", sagte Camporeale. Künstliche Intelligenz könne über die kommenden zehn bis 15 Jahre deutliche Produktivitätsgewinne bringen.

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    Die starke Entwicklung der Halbleiterwerte habe allerdings Gewinnmitnahmen begünstigt. Anleger erzielten dort zuletzt dreimal so hohe Renditen wie im breiten Markt. Sommerliche Schwankungen seien jedoch kein verlässliches Signal für den weiteren Jahresverlauf.

    Camporeale spricht von einem "Luxusproblem". Die Gewinne steigen inzwischen auch außerhalb des Technologiesektors. Die Bewertungsprämie der sieben größten Technologiekonzerne gegenüber den übrigen 493 Indexmitgliedern ist von 30 auf zehn Prozent gefallen.

    Besonders optimistisch ist Camporeale für Finanzwerte. Er verweist auf steigende Gewinnprognosen, Aktienrückkäufe und eine starke Kapitalmarktaktivität. JPMorgan und Goldman Sachs hätten diese Entwicklung in ihren jüngsten Quartalsberichten bestätigt.

    Die vom Markt eingepreiste Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung von 30 Prozent hält Camporeale dagegen für zu hoch. Schwächere Inflationsdaten, ein abkühlender Arbeitsmarkt und sinkende Inflationserwartungen sprächen dagegen.

    Für Camporeale zeigt die Entwicklung vor allem eines: Die US-Wirtschaft bleibt widerstandsfähig. Davon profitieren zunehmend auch Unternehmen außerhalb der Technologiebranche.

    Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurNicolas Ebert
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