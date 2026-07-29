JPMORGAN stuft VISA auf 'Overweight'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Visa nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal von 400 auf 450 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Zahlungsdienstleister habe erneut beeindruckende Resultate präsentiert, schrieb Tien-tsin Huang in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte hob das robuste Wachstum aus eigener Kraft hervor und bezeichnete es als herausragend./la/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 00:38 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 00:38 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 00:38 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 00:38 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Visa (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,02 % und einem Kurs von 315,2EUR auf Tradegate (29. Juli 2026, 14:31 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Tien-tsin Huang
Analysiertes Unternehmen: VISA
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 450
Kursziel alt: 400
Währung: USD
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Tien-tsin Huang
Analysiertes Unternehmen: VISA
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 450
Kursziel alt: 400
Währung: USD
Zeitrahmen: 12m
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