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    ANALYSE-FLASH

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    JPMorgan hebt Ziel für Coca-Cola auf 96 Dollar - 'Overweight'

    Für Sie zusammengefasst
    • JPMorgan hebt Kursziel Coca-Cola auf 96 US-Dollar
    • Einstufung bleibt Overweight trotz Anhebung
    • Teixeira hebt bereinigtes EPS für 2026 und 2027
    ANALYSE-FLASH - JPMorgan hebt Ziel für Coca-Cola auf 96 Dollar - 'Overweight'
    Foto: Robson90 - stock.adobe.com

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Coca-Cola nach Quartalszahlen von 90 auf 96 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Getränkekonzern habe wieder einmal eine starke Performance abgeliefert, schrieb Andrea Teixeira in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sie schraubte ihre Gewinnprognosen (bereinigtes EPS) für 2026 und 2027 leicht nach oben./rob/edh/jha/

    Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 17:21 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 17:24 / EDT

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Coca-Cola Aktie

    Die Coca-Cola Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,32 % und einem Kurs von 77,82 auf Tradegate (29. Juli 2026, 14:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Coca-Cola Aktie um +10,21 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,40 %.

    Die Marktkapitalisierung von Coca-Cola bezifferte sich zuletzt auf 335,59 Mrd..

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 91,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 87,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 96,00USD was eine Bandbreite von +9,93 %/+21,30 % bedeutet.


    Rating: Overweight
    Analyst: JPMorgan
    Kursziel: 96 US-Dollar

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 96,00$, was eine Steigerung von +8,76% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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    Community Beiträge zu Coca-Cola - 850663 - US1912161007

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um kurzfristige Kursbewegungen der Coca‑Cola‑Aktie rund um 75–77 €, Reaktionen auf bevorstehende Quartalszahlen, einen Rücksetzer auf etwa 75–76 €, Trader, die bei ~75,20 ausgestiegen sind, sowie um Strategien: schnelle 3–5%‑Gewinne vs. Buy‑and‑Hold. Erwähnt werden Trend, Volumen und die Frage, ob die Aktie bis Monatsende wieder 75 € erreicht.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Coca-Cola eingestellt.

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    dpa-AFX
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