JPMorgan hebt Ziel für Coca-Cola auf 96 Dollar - 'Overweight'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Coca-Cola Aktie

Die Coca-Cola Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,32 % und einem Kurs von 77,82 auf Tradegate (29. Juli 2026, 14:39 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Coca-Cola Aktie um +10,21 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,40 %.

Die Marktkapitalisierung von Coca-Cola bezifferte sich zuletzt auf 335,59 Mrd..

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 91,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 87,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 96,00USD was eine Bandbreite von +9,93 %/+21,30 % bedeutet.