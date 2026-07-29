ANALYSE-FLASH
JPMorgan hebt Ziel für Coca-Cola auf 96 Dollar - 'Overweight'
- JPMorgan hebt Kursziel Coca-Cola auf 96 US-Dollar
- Einstufung bleibt Overweight trotz Anhebung
- Teixeira hebt bereinigtes EPS für 2026 und 2027
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Coca-Cola nach Quartalszahlen von 90 auf 96 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Getränkekonzern habe wieder einmal eine starke Performance abgeliefert, schrieb Andrea Teixeira in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sie schraubte ihre Gewinnprognosen (bereinigtes EPS) für 2026 und 2027 leicht nach oben./rob/edh/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 17:21 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 17:24 / EDT
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Coca-Cola Aktie
Die Coca-Cola Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,32 % und einem Kurs von 77,82 auf Tradegate (29. Juli 2026, 14:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Coca-Cola Aktie um +10,21 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,40 %.
Die Marktkapitalisierung von Coca-Cola bezifferte sich zuletzt auf 335,59 Mrd..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 91,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 87,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 96,00USD was eine Bandbreite von +9,93 %/+21,30 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 96 US-Dollar
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Community Beiträge zu Coca-Cola - 850663 - US1912161007
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wenn Du in in Coca-Cola investiert bist hast Du doch hoffentlich einen längeren Anlagehorizont, als wenige Wochen...Ob Ende des Monats, Jahres, Jahrzehnts... Wird schon wieder auf / über 75 Euro gehen. Ich hoffe eher, dass wir tiefer gehen um noch kräftig nachzulangen.
Ich habe als meiner Tochter als erstes ins Jugenddepot ein paar Coca-Cola reingelegt. Ziel 50, 60 + X Jahre, Jahrzehnte!!
Wenn ich "Monatsende" lese muss ich Schmunzeln...
Warum bist Du in Coca-Cola investiert?
Was ist Dein Ziel / Plan?
Habe ernsthaftes Interesse an Deiner Antwort, um zu verstehen und zu lernen.
VG und in diesem Sinne zum Wohl 🍻
bin schon engagiert...leider aber kleine Postion....werde in einigen jahren zukaufen wenn es mal wieder wie eine Delle im 3 oder 5 Jahres Chart aussieht....
Der "Langweiler" bereitet Freude im Portfolio, Anfang Juli gibt's Dividende💸