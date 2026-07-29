Warburg Research hebt Ziel für Krones auf 191 Euro - 'Buy'

Guten Abend !





Ich habe heute nochmal ein paar Stücke nachgekauft. Klar, aktuell ist nicht die Zeit für Maschinenbauer. Dennoch zählt ja auch irgendwo die Substanz, die in dem Wert steckt.

Das für 2026 erwartete KGV liegt mWn unter 10, das Unternehmen ist netto nicht verschuldet sondern weist einen Nettobarmittelbestand aus, das EK liegt bei etwa 43%, der Cashflow aus der laufenden betrieblichen Tätigkeit liegt bei sehr guten 446 Mio Euro nach Zinszahlungen.

Alles in allem vielleicht eine etwas unspektakuläre Aktie (kein KI-Bezug und es werden auch keine Panzer oder Drohnen gebaut). Aber auch eine solide Aktie wie Krones kann man ins Depot nehmen, wenn man etwas Zeit mitbringt. Immerhin hat Krones für 2028 konkrete Mittelfristziele veröffentlicht. Demnach soll der Umsatz auf 7 Mrd Euro klettern und die EBITDA Marge bei zwischen 11 und 13% liegen (zum Vergleich: In 2025 lag der Umsatz bei 5,7 Mio Euro und die EBITDA Marge bei 10,6 %). Erreicht man die Mitte der Margenprognose für 2028, würde das EpS bei 13,20 Euro liegen (rechnerisch), was auf der aktuellen Kursbasis einem KGV von lediglich 8,6 entsprechen würde. Finde ich mehr als solide. Muss aber natürlich jeder selber wissen.