ANALYSE-FLASH
Bernstein senkt Ziel für Nike auf 68 Dollar - 'Outperform'
- Bernstein senkt Nike-Kursziel von 72 auf 68 US-Dollar
- Einstufung bleibt Outperform trotz Kurszielsenkung
- Nike stoppt Partner-Onlineverkauf in China vollständig
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Nike von 72 auf 68 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Sportartikelhersteller unternehme einen entschlossenen Schritt, um seinen Vertrieb in China neu zu gestalten, schrieb Aneesha Sherman in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. So stellten die Amerikaner den von Partnern betriebenen Online-Verkauf vollständig ein, um die Qualität zu verbessern und mehr Ware zum Normalpreis aus dem regulären Sortiment verkaufen zu können. Dies beeinträchtige zwar das Wachstum, sollte aber die Profitabilität erhöhen./rob/la/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 21:02 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 04:01 / UTC
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nike (B) Aktie
Die Nike (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,17 % und einem Kurs von 37,72 auf Tradegate (29. Juli 2026, 14:33 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nike (B) Aktie um +0,62 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,71 %.
Die Marktkapitalisierung von Nike (B) bezifferte sich zuletzt auf 45,22 Mrd..
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 60,17USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 48,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 72,00USD was eine Bandbreite von +27,86 %/+91,80 % bedeutet.
Analyst: Bernstein
Kursziel: 68 US-Dollar
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Nike (B) - 866993 - US6541061031
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Nike (B). Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Meiner Meinung nach, sieht es seit einigen Wochen, nach einer Bodenbildung aus.
Aber es wundert mich schon etwas, dass der Kurs noch nicht über die 40€ Marke kommt.
Das kann ich nur bestätigen, meine ältesten Nike-Laufshorts sind vom Juni 2010 und September 2016. Beide sind noch immer 100 % OK.
Während die algorithmischen Schlagzeilen zum Quartalsabschluss auf einen vermeintlich brachialen Gewinnsprung anspringen, legt das ungeschminkte Sezieren der Kennzahlen die strukturelle Erschöpfung des globalen Konsumenten offen. Der Fall Nike ($NKE) liefert das perfekte Fallbeispiel dafür, wie bilanztechnische Sondereffekte genutzt werden, um eine fundamentale Verlangsamung an der Oberfläche zu kaschieren.
Die quantitative Analyse der harten Fakten:
- Die buchhalterische Schutzzone: Der gemeldete GAAP EPS-Anstieg von über 414 % entpuppt sich bei genauerer Betrachtung als rein kosmetisches Artefakt. Er basiert massgeblich auf einer einmaligen Zollrückerstattung im Rahmen des IEEPA (International Emergency Economic Powers Act). Es handelt sich hierbei um eine rückwirkende Liquiditätsspritze, nicht um operatives, organisches Wachstum aus dem Kerngeschäft.
- Die Erosion des Direktvertriebs: Der Umsatzrückgang von rund 1,1 % im Jahresvergleich markiert die eigentliche Trendlinie. Besonders alarmierend ist das deutliche Einknicken bei NIKE Direct und Converse. Die jahrelang gefeierte Direct-to-Consumer-Strategie (DTC), welche die Margen strukturell absichern sollte, verliert im inflationären Umfeld spürbar an Zugkraft. Der Konsument weicht aus oder reduziert die Frequenz.
- Die tektonische Verschiebung in Greater China: Der Rückgang des EBIT im Grossraum China ist das strategisch schwerwiegendste Signal. Es spiegelt nicht nur eine temporäre Nachfrageschwäche wider, sondern das fortschreitende Abwandern der dortigen Konsumenten zu lokalen Alternativen. Die westliche Markenhegemonie erodiert im Zuge der multipolaren Neuausrichtung im Untergrund unaufhaltsam.
Während das Aquarium kurzfristig die optisch aufbereiteten Kennzahlen feiert, zeigt die Schwerkraft der Realwirtschaft ein altbekanntes Muster: Kosmetische Korrekturen können die Bilanz zum Stichtag des Quartalsendes glätten, aber sie heilen nicht die strukturelle Schwäche der physischen Konsumströme.