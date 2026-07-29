INDUS Holding: Prognose für 2026 erhöht – Aktie reagiert
INDUS schraubt die Erwartungen für 2026 nach oben: Besonders das Segment Materials Solutions treibt Umsatz, Ergebnis und Margen – trotz hoher Wolframcarbid-Preise.
Foto: INDUS Holding AG
- Der Vorstand von INDUS erhöht die Prognose für das Geschäftsjahr 2026: Umsatz 1,90–2,10 Mrd. EUR; Adjusted EBITA 220–260 Mio. EUR; Marge des Adjusted EBITA 11,0–13,0%.
- Diese Anpassung basiert auf der anhaltend außergewöhnlichen Entwicklung im Segment Materials Solutions und dem weiterhin hohen Preisanstieg bei Wolframcarbid, der zu stärkeren Umsätzen führt.
- Im Segment Materials Solutions wird der Umsatz stark wachsen und das Ergebnis jetzt deutlich stärker ansteigen; Margenband 15,0–17,0% (zuvor 8,0–10,0%).
- Die Kennzahlen für das erste Halbjahr 2026 zeigen deutliche Verbesserungen: Umsatz 965,2 Mio. EUR; Adjusted EBITA 123,5 Mio. EUR; Marge 12,8% (H1 2025: 6,7%).
- Working Capital ist infolge der Preisentwicklung bei Wolframcarbid stärker gestiegen; der Free Cashflow für 2026 wird zumindest ausgeglichen erwartet.
- Für den Rest des Jahres wird mit weiter hohen Materialeinsatzkosten und zunehmendem Working Capital gerechnet; eine Normalisierung der Wolframcarbid-Preise ist nicht absehbar, Margen könnten sich insbesondere bei Materials Solutions abschwächen und Nachfrage sowie Zahlungsbereitschaft könnten durch hohe Preise und chinesische Konkurrenz leiden.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei INDUS Holding ist am 12.08.2026.
Der Kurs von INDUS Holding lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 28,90EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +4,14 % im
Plus.
13 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 29,55EUR das entspricht einem Plus von +2,25 % seit der Veröffentlichung.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.607,74PKT (+1,44 %).
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