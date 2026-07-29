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    HELIOS SOLAR AG: Privatplatzierung erfolgreich – weltweites Interesse

    HELIOS SOLAR AG startet nach erfolgreichem Börsendebüt mit frischem Kapital durch: Asiatische Investoren sichern sich zusätzliche Aktien und unterstreichen das globale Wachstumspotenzial.

    HELIOS SOLAR AG: Privatplatzierung erfolgreich – weltweites Interesse
    Foto: adobe.stock.com
    • HELIOS SOLAR AG hat unmittelbar nach dem IPO eine weitere Privatplatzierung abgeschlossen: 4 Mio Aktien zu 4,00 EUR pro Aktie an einen institutionellen Investor aus Asien; es handelt sich um nicht bezogene Aktien aus dem IPO.
    • Die Transaktion demonstriert starkes Interesse internationaler Investoren, insbesondere aus Asien, am Unternehmen.
    • Die HELIOS-Aktie wurde im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse aufgenommen; erster Handelstag verzeichnete einen Kursanstieg von 23,7% gegenüber dem Ausgabepreis.
    • CEO Ong Thuan Ming betont, dass die asiatische Nachfrage die internationale Ausrichtung und die Projektpipeline bestätigt.
    • Ziel von HELIOS ist der Ausbau zum internationaleren PV-Projektentwickler und die Nutzung des Börsenkapitals zur Finanzierung von Wachstum in Europa und Asien.
    • Hinweis: Das Angebot basierte auf dem veröffentlichten Prospekt vom 2. Juni 2026 und dem Nachtrag vom 26. Juni 2026; BaFin-Bewilligung bezieht sich auf Vollständigkeit/Verständlichkeit; kein Angebot in den USA, Japan, Kanada, Neuseeland, Australien; Investoren sollten Prospekt lesen; Investitionen tragen Risiken, einschließlich Totalverlust.

    Der Kurs von HELIOS SOLAR AG lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 4,5850EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -8,30 % im Minus.


    HELIOS SOLAR AG

    -8,30 %
    +11,93 %
    +10,48 %
    ISIN:DE000A42D2N5WKN:A42D2N
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