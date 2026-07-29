HELIOS SOLAR AG: Privatplatzierung erfolgreich – weltweites Interesse
HELIOS SOLAR AG startet nach erfolgreichem Börsendebüt mit frischem Kapital durch: Asiatische Investoren sichern sich zusätzliche Aktien und unterstreichen das globale Wachstumspotenzial.
Foto: adobe.stock.com
- HELIOS SOLAR AG hat unmittelbar nach dem IPO eine weitere Privatplatzierung abgeschlossen: 4 Mio Aktien zu 4,00 EUR pro Aktie an einen institutionellen Investor aus Asien; es handelt sich um nicht bezogene Aktien aus dem IPO.
- Die Transaktion demonstriert starkes Interesse internationaler Investoren, insbesondere aus Asien, am Unternehmen.
- Die HELIOS-Aktie wurde im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse aufgenommen; erster Handelstag verzeichnete einen Kursanstieg von 23,7% gegenüber dem Ausgabepreis.
- CEO Ong Thuan Ming betont, dass die asiatische Nachfrage die internationale Ausrichtung und die Projektpipeline bestätigt.
- Ziel von HELIOS ist der Ausbau zum internationaleren PV-Projektentwickler und die Nutzung des Börsenkapitals zur Finanzierung von Wachstum in Europa und Asien.
- Hinweis: Das Angebot basierte auf dem veröffentlichten Prospekt vom 2. Juni 2026 und dem Nachtrag vom 26. Juni 2026; BaFin-Bewilligung bezieht sich auf Vollständigkeit/Verständlichkeit; kein Angebot in den USA, Japan, Kanada, Neuseeland, Australien; Investoren sollten Prospekt lesen; Investitionen tragen Risiken, einschließlich Totalverlust.
Der Kurs von HELIOS SOLAR AG lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 4,5850EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -8,30 % im
Minus.
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