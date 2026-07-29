BERNSTEIN RESEARCH stuft Ströer auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ströer auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Gerüchte rund um Beteiligungsverkäufe oder einen Komplettverkauf des Werbespezialisten seien in den vergangenen Jahren immer wieder kräftige Kurstreiber gewesen, schrieb Annick Maas in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Diese Gerüchte habe nun das "Manager Magazin" mit einem kolportierten Übernahmeinteresse seitens zweier Finanzinvestoren wieder angefacht./rob/bek/misVeröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 09:40 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 09:40 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Stroeer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,49 % und einem Kurs von 39,70EUR auf Tradegate (29. Juli 2026, 14:39 Uhr) gehandelt.





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