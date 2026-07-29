JEFFERIES stuft Hermes auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hermes nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 2000 Euro belassen. Das Zahlenwerk des Luxusgüterherstellers habe eine moderate Beschleunigung der Wachstumsdynamik im zweiten Quartal bestätigt sowie eine hohe Widerstandsfähigkeit der Margen im ersten Halbjahr, und dies trotz des starken Gegenwinds durch Wechselkurseffekte, schrieb James Grzinic in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Gleichwohl dürfte sich die Diskussion unter Investoren weiterhin auf das im historischen Vergleich eher schwache relative Wachstum des Konzerns konzentrieren./ck/rob/misVeröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 02:31 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 02:31 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Hermes International Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -11,96 % und einem Kurs von 1.501EUR auf Tradegate (29. Juli 2026, 14:49 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: James Grzinic

Analysiertes Unternehmen: Hermes

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 2000

Kursziel alt: 2000

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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