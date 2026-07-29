JPMORGAN stuft GSK auf 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GSK nach einer Veranstaltung im Zusammenhang mit der Quartalsbilanz auf "Underweight" mit einem Kursziel von 1700 Pence belassen. Die Finanzierung der Forschung und Entwicklung des Pharmakonzerns sei ermutigend, schrieb Zain Ebrahim in einer Studie am Mittwoch. Gleiches gelte für den Geschäftsverlauf des britischen Pharmakonzerns./rob/bek/misVeröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 00:29 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 00:45 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die GSK Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,08 % und einem Kurs von 23,80EUR auf Tradegate (29. Juli 2026, 13:54 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Zain Ebrahim

Analysiertes Unternehmen: GSK

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 17

Kursziel alt: 17

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A



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