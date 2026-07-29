BERENBERG stuft Flatexdegiro auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Flatexdegiro anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen mitsamt angehobener Gewinnprognose auf "Buy" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Christoph Greulich hob in einer am Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung die starke Geschäftsdynamik des Onlinebrokers hervor. Derweil seien die Aktien anspruchslos bewertet./rob/la/misVeröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 20:19 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die flatexDEGIRO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,04 % und einem Kurs von 37,02EUR auf Tradegate (29. Juli 2026, 14:47 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Christoph Greulich

Analysiertes Unternehmen: Flatexdegiro

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 48

Kursziel alt: 48

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

