ANALYSE-FLASH
JPMorgan belässt Deutsche Bank auf 'Overweight'
- JPMorgan belässt Deutsche Bank auf Overweight mit 41
- Quartalszahlen bestätigen starkes Abschneiden
- Anleihegeschäft überflügelt US Konkurrenten und stützt
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Bank nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 41 Euro belassen. Das Finanzinstitut habe auf ganzer Linie stark abgeschnitten, schrieb Kian Abouhossein in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Im Anleihegeschäft habe der deutsche Branchenprimus die US-Wettbewerber überflügelt. Dies sollte höhere Gewinnschätzungen (EPS) und die Neubewertung der Aktien stützen./rob/la/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 07:04 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 07:04 / BST
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Bank Aktie
Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,61 % und einem Kurs von 31,90 auf Tradegate (29. Juli 2026, 14:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Bank Aktie um +5,64 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,96 %.
Die Marktkapitalisierung von Deutsche Bank bezifferte sich zuletzt auf 60,02 Mrd..
Deutsche Bank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,5100 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 36,67EUR. Von den letzten 6 Analysten der Deutsche Bank Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 33,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 41,00EUR was eine Bandbreite von +4,05 %/+29,28 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Deutsche Bank - 514000 - DE0005140008
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Deutsche Bank. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Deutsche Bank eingestellt.
Die Kurse hier um 30 sind ein WITZ! In Anbetracht der Zahlen und Aussichten sollten wir hier ganz locker 50+ sehen.
Deutsche Bank CFO: Feel good about being European option for AI deals
https://www.cnbc.com/video/2026/07/29/deutsche-bank-cfo-feel…
da war sie so schön auf dem Weg zur 34, und dann so etwas. Die Deutsche Bank ist schlimmer als Siemens in den 2000ern: immer brennt es an irgendeiner Ecke. selbst wenn die Gesamtperformance stimmt, bäm kommt irgend etwas anderes. und das Thema Postbank haben wir schon mal so leidig mit uns rumgetragen, bis endllich die Abfindung der Altraktienäre durch war…Unvergessen, die Rückstellung 1 Tag nach Verkündung der Quartalszahlen…unglaublich