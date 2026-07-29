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    ANALYSE-FLASH

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    JPMorgan belässt Deutsche Bank auf 'Overweight'

    Für Sie zusammengefasst
    • JPMorgan belässt Deutsche Bank auf Overweight mit 41
    • Quartalszahlen bestätigen starkes Abschneiden
    • Anleihegeschäft überflügelt US Konkurrenten und stützt
    ANALYSE-FLASH - JPMorgan belässt Deutsche Bank auf 'Overweight'
    Foto: Hauke-Christian Dittrich - dpa

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Bank nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 41 Euro belassen. Das Finanzinstitut habe auf ganzer Linie stark abgeschnitten, schrieb Kian Abouhossein in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Im Anleihegeschäft habe der deutsche Branchenprimus die US-Wettbewerber überflügelt. Dies sollte höhere Gewinnschätzungen (EPS) und die Neubewertung der Aktien stützen./rob/la/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 07:04 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 07:04 / BST

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Bank Aktie

    Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,61 % und einem Kurs von 31,90 auf Tradegate (29. Juli 2026, 14:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Bank Aktie um +5,64 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,96 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutsche Bank bezifferte sich zuletzt auf 60,02 Mrd..

    Deutsche Bank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,5100 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 36,67EUR. Von den letzten 6 Analysten der Deutsche Bank Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 33,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 41,00EUR was eine Bandbreite von +4,05 %/+29,28 % bedeutet.


    Rating: Overweight
    Analyst: JPMorgan

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 33,30, was eine Steigerung von +5,65% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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    Community Beiträge zu Deutsche Bank - 514000 - DE0005140008

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um starke Verkaufstendenzen der Deutsche‑Bank‑Aktie, getrieben von wiederkehrenden Skandalen und Hausdurchsuchungen, Sorgen um Corporate Governance (Varta‑Vorfall, Konsortiumsstruktur), Altlasten wie Postbank und Steuervorwürfe. Das belastet Bewertung und Sentiment, führt zu hoher Volatilität und widersprüchlichen Kurszielen (um 34 €, Hoffnung ~40 €, Befürchtung ~20 €).
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Deutsche Bank eingestellt.

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    dpa-AFX
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