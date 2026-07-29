FIFA setzt Mitgliedern Frist für Investoren-Plan

ZÜRICH (dpa-AFX) - Der Fußball-Weltverband FIFA hat übereinstimmenden Berichten zufolge eine Frist für die Zustimmung zum geplanten Investorendeal gesetzt und im Gegenzug eine Sonderzahlung versprochen. Dies berichten mehrere britische Medien, die wörtlich aus dem fünfseitigen Brief von FIFA-Präsident Gianni Infantino zitieren. Der Stichtag für die Zustimmung der 211 Verbände soll demnach der 19. September sein.

Darin soll es heißen: "Sollten Sie diesen Fortschritt wünschen, steht Ihnen dieses 10-Milliarden-Dollar-Paket ab dem 1. Januar 2027 zur Verfügung und leitet die nächste Phase unserer gemeinsamen Reise ein." Jährlich ginge es um eine Summe von 40 Millionen US-Dollar pro Verband und damit viermal so viel wie bislang.