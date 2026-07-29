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    Berichte

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    FIFA setzt Mitgliedern Frist für Investoren-Plan

    Für Sie zusammengefasst
    • FIFA setzt Stichtag 19. September für Zustimmung
    • 10-Milliarden-Dollar-Paket ab 1. Januar 2027
    • UEFA kritisiert, Asien und Amerika bemängeln Infos
    Berichte - FIFA setzt Mitgliedern Frist für Investoren-Plan
    Foto: Siarhei - 356130783

    ZÜRICH (dpa-AFX) - Der Fußball-Weltverband FIFA hat übereinstimmenden Berichten zufolge eine Frist für die Zustimmung zum geplanten Investorendeal gesetzt und im Gegenzug eine Sonderzahlung versprochen. Dies berichten mehrere britische Medien, die wörtlich aus dem fünfseitigen Brief von FIFA-Präsident Gianni Infantino zitieren. Der Stichtag für die Zustimmung der 211 Verbände soll demnach der 19. September sein.

    Darin soll es heißen: "Sollten Sie diesen Fortschritt wünschen, steht Ihnen dieses 10-Milliarden-Dollar-Paket ab dem 1. Januar 2027 zur Verfügung und leitet die nächste Phase unserer gemeinsamen Reise ein." Jährlich ginge es um eine Summe von 40 Millionen US-Dollar pro Verband und damit viermal so viel wie bislang.

    Kontinentalverbände in Asien und Amerika äußern sich

    "Sollten Sie den Status quo beibehalten und diesen Vorschlag ablehnen wollen, steht Ihnen weiterhin unsere geplante Erweiterung des Forward-Programms um 2,7 Milliarden US-Dollar zur Verfügung, wie bereits vorgestellt", soll Infantino an die Verbände weiter geschrieben haben. Der Beschluss soll dem Brief zufolge mit einer einfachen Mehrheit gefasst werden.

    Während der europäische Verband UEFA direkt am Dienstag Kritik an dem Vorhaben äußerte, zeigten sich am Tag darauf die Kontinentalverbände aus Asien und Nord- und Mittelamerika zumindest inhaltlich offen. Beide beschwerten sich allerdings darüber, von den Plänen Infantinos vorab nicht informiert gewesen zu sein./pre/DP/jha







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