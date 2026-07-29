JPMORGAN stuft RIO TINTO auf 'Neutral'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Rio Tinto nach Zahlen zum ersten Halbjahr auf "Neutral" mit einem Kursziel von 8200 Pence belassen. Die Gewinn- und Verlustrechnung des Bergbaukonzerns decke sich mit den Erwartungen, schrieb Dominic O'Kane in einer ersten Einschätzung am Mittwoch. Den Ausblick habe das Unternehmen unverändert gelassen. Hervorzuheben seien avisierte Produktivitätsgewinne./rob/bek/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 07:13 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 07:13 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 07:13 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 07:13 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Rio Tinto Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,63 % und einem Kurs von 81,92EUR auf Tradegate (29. Juli 2026, 14:54 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Dominic O'Kane
Analysiertes Unternehmen: RIO TINTO
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 82
Kursziel alt: 82
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Dominic O'Kane
Analysiertes Unternehmen: RIO TINTO
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 82
Kursziel alt: 82
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