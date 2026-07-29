Rheinmetall Aktie explodiert. Was steckt dahinter? - 29.07.2026

Die Rheinmetall Aktie kann am heutigen Handelstag zulegen. Die Aktien steigt um +6,63 % auf 1.163,50€. Damit gewinnt die Aktie +72,30 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,01 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Rheinmetall Aktie. Nach einem Plus von +3,01 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 1.163,50€, mit einem Plus von +6,63 %. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

Rheinmetall ist ein Rüstungs- und Automobilzulieferkonzern (Defence & Powertrain). Kernprodukte: Munition, Artillerie- und Flugabwehrsysteme, Militärfahrzeuge (u.a. Boxer), Sensorik, Triebstrang- und Emissionssysteme. Starke Stellung im europäischen Verteidigungsmarkt, Profiteur steigender Verteidigungsetats. Wichtige Konkurrenten: BAE Systems, Leonardo, Thales, KNDS. USP: Systemintegrator, starke Munitionskompetenz, enge NATO-Verflechtung.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Obwohl sich die Rheinmetall Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -18,41 % hinnehmen.

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Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +16,25 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +22,32 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Rheinmetall eine negative Entwicklung von -30,20 % erlebt.

Während Rheinmetall heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der E-Stoxx 50 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,69 %.

Rheinmetall Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +16,25 % 1 Monat +22,32 % 3 Monate -18,41 % 1 Jahr -35,02 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Rheinmetall Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 29.07.2026, 15:00 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die fundamentale Aufhellung durch die Q2-Zahlen: Umsatz ca. 3,29–3,3 Mrd €, operatives Ergebnis 562 Mio €, operative Marge ca. 17%, Backlog über 80 Mrd €. Kritisch bleibt der negative operative Free Cashflow durch zeitliche Verschiebungen, Forderungen und Vorratsaufbau. Kurs um ca. 1.1k € reagierte moderat; Debatte, ob das Niveau rallyfähig bleibt oder Korrekturen folgen. Falls Guidance hält, mittelfristig 1.25k–1.4k € erreichbar.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Rheinmetall eingestellt.

Informationen zur Rheinmetall Aktie

Es gibt 46 Mio. Rheinmetall Aktien. Damit ist das Unternehmen 53,17 Mrd.EUR € wert.

Gut aufgenommene Quartalszahlen von Unternehmen haben den Dax am Mittwoch gestützt und neue geopolitische Sorgen etwas in den Hintergrund gedrängt. Der deutsche Leitindex gewann am Nachmittag 0,16 Prozent auf 25.505 Punkte. Neuerliche Angriffe …

Rheinmetall hat im 2. Quartal Umsatz und Gewinn kräftig gesteigert und damit sämtliche Markterwartungen übertroffen. Ein prall gefüllter Auftragsbestand von über 80 Milliarden Euro unterstreicht die Wachstumsdynamik.

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Rheinmetall nach vorläufigen Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 1300 Euro belassen. Das operative Ergebnis des Rüstungskonzerns habe die Konsensschätzung deutlich übertroffen, schrieb …

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

BAE Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,30 %. Thales notiert im Minus, mit -0,88 %. General Dynamics notiert im Minus, mit -0,20 %. Lockheed Martin legt um +0,67 % zu Northrop Grumman notiert im Plus, mit +0,41 %.

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Ob die Rheinmetall Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Rheinmetall Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.