Beteiligungsgesellschaft Indus hebt Jahresausblick an
- Indus erhöht 2026er Umsatz auf 1,9 bis 2,1 Mrd
- Bereinigtes Ebita steigt auf 220 bis 260 Mio
- Höhere Wolframcarbidpreise stützen das Wachstum
BERGISCH GLADBACH (dpa-AFX) - Die Beteiligungsgesellschaft Indus Holding peilt nach einem starken Wachstum im ersten Halbjahr mehr Umsatz und Ergebnis im Gesamtjahr an. Der Erlös dürfte 2026 nun bei 1,9 bis 2,1 Milliarden Euro liegen, wie das Unternehmen am Mittwoch in Bergisch-Gladbach mitteilte. Am unteren und oberen Ende der Spanne waren bisher 50 Millionen weniger vorgesehen. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Firmenwertabschreibungen (Ebita) erwartet das Management mit 220 bis 260 Millionen Euro deutlich höher als bisher mit 160 bis 190 Millionen. Die entsprechende Marge sollte 11 bis 13 Prozent betragen statt 8 bis 10 Prozent.
Grund für den Aufschwung sind höhere Preise für den Rohstoff Wolframcarbid, der dem größten Unternehmen in der Indus-Sparte Material Solutions Schwung verleiht. Die Indus-Aktie legte um über 4 Prozent zu.
Im ersten Halbjahr stieg der Konzernerlös von Indus nach vorläufiger Berechnung um gut 15 Prozent auf rund 965 Millionen Euro. Das operative Ergebnis kletterte auf 123,5 Millionen Euro und damit mehr als das Doppelte. Die Marge zog um 6,1 Prozentpunkte auf 12,8 Prozent an./men/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur INDUS Holding Aktie
Die INDUS Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,95 % und einem Kurs von 29,40 auf Tradegate (29. Juli 2026, 15:03 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der INDUS Holding Aktie um +8,94 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +13,07 %.
Die Marktkapitalisierung von INDUS Holding bezifferte sich zuletzt auf 794,76 Mio..
Die letzten 2 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 40,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 39,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 41,00EUR was eine Bandbreite von +31,98 %/+38,75 % bedeutet.
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