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    Neue Studie des GTDC beleuchtet die wachsende Rolle der Distribution in modernen Technologie-Ökosystemen

    TAMPA, FL / ACCESS Newswire / 29. Juli 2026 / Der Global Technology Distribution Council (GTDC), das weltweit größte Konsortium von Technologie-Distributoren, hat heute einen neuen Forschungsbericht mit dem Titel „The Evolving Role of Distribution in Technology Go-To-Market Models“ veröffentlicht, der in Zusammenarbeit mit Channelnomics erstellt wurde. Die Studie untersucht den Wandel der Distribution von einem traditionellen Vermittler im Distributionskanal hin zu einer strategischen operativen Plattform, die Anbietern und Partnern dabei hilft, zu skalieren, den Support zu verbessern und die mit Innovation (z. B. KI und Cybersicherheit) sowie Integration verbundenen Komplexitäten zu bewältigen.

     

     

    Der Studie zufolge steigen die Kundenerwartungen rasant an, da Unternehmen integrierte Lösungen in den Bereichen KI, Cybersicherheit, Hybrid-Cloud, Automatisierung, Analytik und Managed Services anstreben. Anbieter und Partner haben zunehmend Schwierigkeiten, diese Marktanforderungen eigenständig zu erfüllen – insbesondere bei Lösungen, die plattformübergreifende Integration, die Koordination mehrerer Anbieter, Lebenszyklus-Support und operative Konsistenz erfordern.

     

    Der Bericht von GTDC und Channelnomics bestätigt die Rolle der Distribution als verbindendes Glied, das diese Umsetzungslücken schließt. Durch die Unterstützung von Partnern, technische Ressourcen, Finanzierungen, Marketplace-Management, Compliance-Unterstützung, Lebenszyklusmanagement und die Koordination des Ökosystems stärken Distributoren Anbieter und Lösungsanbieter und ermöglichen es den Vertriebspartnern so, Ergebnisse zu erzielen, die kein einzelnes Unternehmen allein effizient bereitstellen könnte.

     

    „Technologische Innovationen schaffen enorme Chancen, machen die Go-to-Market-Umsetzung jedoch auch komplexer“, sagte Frank Vitagliano, CEO von GTDC. „Distributoren haben weiterhin in die Plattformen, Programme, Dienstleistungen und das Fachwissen investiert, die erforderlich sind, um Anbietern und Partnern dabei zu helfen, KI, Cloud, Cybersicherheit und andere fortschrittliche Lösungen effizienter auf den Markt zu bringen. Diese Untersuchung untermauert, was wir tagtäglich im gesamten IT-Ökosystem beobachten: Die Distribution gewinnt zunehmend an Wert, da sie dazu beiträgt, Innovationen in skalierbare Umsetzung zu verwandeln.“

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    IRW Press
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    Neue Studie des GTDC beleuchtet die wachsende Rolle der Distribution in modernen Technologie-Ökosystemen TAMPA, FL / ACCESS Newswire / 29. Juli 2026 / Der Global Technology Distribution Council (GTDC), das weltweit größte Konsortium von Technologie-Distributoren, hat heute einen neuen Forschungsbericht mit dem Titel „The Evolving Role of Distribution …
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