DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft EssilorLuxottica auf 'Hold'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für EssilorLuxottica auf "Hold" mit einem Kursziel von 181 Euro belassen. Mit dem ausgewiesenen Umsatz habe der Konzern die Erwartung überraschend verfehlt, schrieb Falko Friedrichs am Mittwoch mit Blick auf die Quartalszahlen des Brillenherstellers. Gewinnseitig hätten Tarifrückerstattungen gestützt./ajx/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 08:07 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 08:07 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die EssilorLuxottica Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,96 % und einem Kurs von 165,6EUR auf Tradegate (29. Juli 2026, 15:03 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Falko Friedrichs
Analysiertes Unternehmen: EssilorLuxottica
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 181
Kursziel alt: 181
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Falko Friedrichs
Analysiertes Unternehmen: EssilorLuxottica
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 181
Kursziel alt: 181
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