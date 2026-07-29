DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft EssilorLuxottica auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für EssilorLuxottica auf "Hold" mit einem Kursziel von 181 Euro belassen. Mit dem ausgewiesenen Umsatz habe der Konzern die Erwartung überraschend verfehlt, schrieb Falko Friedrichs am Mittwoch mit Blick auf die Quartalszahlen des Brillenherstellers. Gewinnseitig hätten Tarifrückerstattungen gestützt./ajx/bekVeröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 08:07 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die EssilorLuxottica Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,96 % und einem Kurs von 165,6EUR auf Tradegate (29. Juli 2026, 15:03 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Falko Friedrichs

Analysiertes Unternehmen: EssilorLuxottica

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 181

Kursziel alt: 181

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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