ASML-Aktie trotz China-Risiken vor dem Comeback?

Die Aktien des niederländischen Halbleiterausrüsters ASML notiert seit Wochenbeginn über 11 Prozent im Minus. Auslöser der jüngsten Schwäche sind Berichte, wonach China Fortschritte bei der Entwicklung eigener Immersions-Deep-Ultraviolet-(DUV)-Lithografiesysteme erzielt haben soll – einem Marktsegment, das bislang von ASML dominiert wird.

Trotz anhaltender Kursverluste bleibt die Bank of America optimistisch für ASML. Die Sorge, China könnte den niederländischen Lithografie-Spezialisten künftig stärker unter Druck setzen, werde nach Einschätzung der Analysten überschätzt. Das Institut bekräftigt seine Kaufempfehlung und sieht erhebliches Kurspotenzial.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Bank of America bestätigt Kaufempfehlung

In einer Analyse bekräftigte Bank-of-America-Analyst Didier Scemama seine Kaufempfehlung für ASML. Gleichzeitig bestätigte er das Kursziel von 2.845 US-Dollar. Ausgehend von einem Kurs von 1.580 US-Dollar entspricht dies einem Aufwärtspotenzial von 80 Prozent.

China bleibt wichtiger Absatzmarkt

Nach Einschätzung von Scemama stellt die technologische Entwicklung in China derzeit lediglich ein begrenztes Risiko für ASML dar. Zwar sei China weiterhin ein bedeutender Absatzmarkt, doch der Aufbau einer konkurrenzfähigen heimischen Alternative werde deutlich anspruchsvoller sein, als es die jüngsten Schlagzeilen vermuten lassen.

Nach Angaben des Analysten entfallen derzeit rund 20 Prozent des Konzernumsatzes von ASML auf China. Im Geschäft mit DUV-Lithografiesystemen liegt der China-Anteil für das Jahr 2026 sogar bei 44 Prozent.

Entscheidend sei jedoch, dass ein potenzieller Wettbewerber nicht nur funktionierende Maschinen entwickeln müsse. Ebenso wichtig seien Produktivität, Präzision bei der Überlagerung der Strukturen sowie wettbewerbsfähige Betriebskosten. Genau in diesen Bereichen verfüge ASML über jahrzehntelang aufgebaute technologische Vorteile.

Möglicher Umsatzverlust wäre laut Analysten überschaubar

Selbst wenn chinesische Hersteller künftig jährlich 20 Argonfluorid-Immersionssysteme selbst produzieren könnten, blieben die finanziellen Auswirkungen für ASML nach Einschätzung der Bank of America begrenzt.

Scemama beziffert den potenziellen Umsatzverlust für das Jahr 2027 auf 1,4 Milliarden Euro. Bezogen auf den erwarteten Konzernumsatz entspreche dies lediglich 2,4 Prozent der gesamten Erlöse.

Aktuelle Schwäche eröffnet attraktive Einstiegschance

Die jüngste Kursschwäche bewertet die Bank of America vielmehr als Gelegenheit für langfristig orientierte Investoren. Nach Einschätzung des Instituts handelt es sich bei den Verkäufen um eine Überreaktion des Marktes auf einen möglichen Wettbewerbsfaktor, dessen wirtschaftliche Auswirkungen derzeit deutlich begrenzter erscheinen als von vielen Marktteilnehmern angenommen.

Mehrheit der Analysten bleibt optimistisch

Mit ihrer positiven Einschätzung steht die Bank of America nicht allein. Insgesamt empfehlen 22 Analysten die ASML-Aktie mit "Buy" oder "Strong Buy". Das durchschnittliche Analystenkursziel liegt derzeit bei 2.172,27 US-Dollar.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion





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