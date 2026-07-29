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    Bayern geben FIFA Contra

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    Eberl findet Plan 'beschämend'

    Für Sie zusammengefasst
    • Max Eberl kritisiert FIFA Investorenpläne heftig
    • Eberl erwägt Boykott des europäischen Fußballs
    • UEFA zeigt klare Ablehnung gegenüber Verkaufsidee
    Bayern geben FIFA Contra - Eberl findet Plan 'beschämend'
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    ROTTACH-EGERN (dpa-AFX) - Bayern Münchens Sportvorstand Max Eberl hat die FIFA-Investorenpläne mit scharfen Worten kritisiert und sogar einen Boykott des europäischen Fußballs in Aussicht gestellt. "Ich finde es beschämend. Ich schäme mich dafür, dass wir im Fußball über solche Gedanken reden. Der Fußball - das haben die Fans auch schon gesagt - gehört uns nicht. Es ist ein Spiel", sagte Eberl im Trainingslager der Münchner in Rottach-Egern.

    Nicht einmal zwei Wochen nach dem WM-Finale in den USA hatte der Fußball-Weltverband mitgeteilt, mit dem potenziellen Verkauf eines Teils seiner kommerziellen Rechte etwa an der Weltmeisterschaft eine Milliardensumme einspielen zu wollen. Der europäische Dachverband UEFA hat bereits deutlich seine Ablehnung signalisiert.

    Eberl: Als Europa starke Stirn bieten

    "Die FIFA ist für mich da, dieses Spiel zu begleiten, dieses Spiel in Formen und Regeln zu bringen, Weltmeisterschaften auszutragen. Momentan habe ich das Gefühl, die FIFA ist nur dafür da, Profit zu machen", sagte Eberl weiter. Er fühle sich zwar als Kind des Fußballs und habe die Ehre, schon Jahrzehnte in diesem Business aktiv zu sein. "Selbst mich, der im Fußball wirklich zu Hause ist, mich ekelt das", erklärte Eberl.

    Der 52 Jahre alte Funktionär begrüßte die entschlossene Reaktion der UEFA und sagte: "Ich bin kein Freund von Boykott, sondern eigentlich ein Freund von Dialog. Aber wenn es so weit kommt, wäre ich tatsächlich auch dafür, dass wir als Europa eine starke Stirn bieten und sagen: Nee, das machen wir nicht mit, das ist nicht unser Sport." Die Münchner könnten als Teilnehmer der Club-WM auch von den deutlich steigenden Einnahmen durch den FIFA-Deal profitieren./pre/DP/jha







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