RBC stuft Porsche AG auf 'Neutral'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Porsche AG nach Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 46 Euro belassen. Die Kennziffern des Sportwagenherstellers seien wie erwartet stark ausgefallen, schrieb Tom Narayan in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion. Das Jahr 2027 werde für die Stuttgarter ein Übergangsjahr./rob/edh/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 06:51 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 06:51 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 06:51 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 06:51 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Porsche AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,18 % und einem Kurs von 44,38EUR auf Tradegate (29. Juli 2026, 15:14 Uhr) gehandelt.
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