RBC stuft Porsche AG auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Porsche AG nach Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 46 Euro belassen. Die Kennziffern des Sportwagenherstellers seien wie erwartet stark ausgefallen, schrieb Tom Narayan in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion. Das Jahr 2027 werde für die Stuttgarter ein Übergangsjahr./rob/edh/menVeröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 06:51 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 06:51 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Porsche AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,18 % und einem Kurs von 44,38EUR auf Tradegate (29. Juli 2026, 15:14 Uhr) gehandelt.





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