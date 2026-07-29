DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Teamviewer auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Teamviewer nach Zahlen zum zweiten Quartal von 6,50 auf 7,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Das Zahlenwerk des Software-Anbieters sei gemischt ausgefallen, schrieb Nicolas Herms am Mittwoch. Die Geschäftsergebnisse udn die Telefonkonfernez hätten aber doch Hinweise auf eine klare Erholung gegeben./rob/bek/menVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 08:07 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die TeamViewer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,96 % und einem Kurs von 6,66EUR auf Tradegate (29. Juli 2026, 15:12 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Nicolas Herms

Analysiertes Unternehmen: Teamviewer

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 7,50

Kursziel alt: 6,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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