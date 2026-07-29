ANALYSE-FLASH
Baader Bank belässt Redcare Pharmacy auf 'Buy' - Ziel 85 Euro
- Baader Bank bestätigt Buy und Kursziel 85 Euro
- Starke Ergebnisse im zweiten Quartal laut Bosse
- Umsatz- und bereinigtes Ebitda-Wachstum beschleunigt
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Redcare Pharmacy nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Die Resultate seien stark ausgefallen, schrieb Volker Bosse in einer ersten Einschätzung am Mittwoch. Sowohl das Umsatzwachstum als auch das Wachstum des bereinigten operativen Gewinns (Ebitda) der Online-Apotheke hätten sich beschleunigt./rob/bek/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 07:57 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Redcare Pharmacy Aktie
Die Redcare Pharmacy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,86 % und einem Kurs von 68,70 auf Tradegate (29. Juli 2026, 15:15 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Redcare Pharmacy Aktie um +5,42 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,26 %.
Die Marktkapitalisierung von Redcare Pharmacy bezifferte sich zuletzt auf 1,41 Mrd..
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 97,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 83,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 115,00EUR was eine Bandbreite von +20,38 %/+66,79 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 85 Euro
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Community Beiträge zu Redcare Pharmacy - A2AR94 - NL0012044747
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Aus der Finanz und Wirtschaft fuw.ch:
Du erzählst, man könne sich die veröffentlichten Halbjahreszahlen genauer ansehen und pickst dann völlig selektiv einzelne Zahlen ohne Kontext heraus, um eine negative These daraus zu basteln. Eine Auswahl:
- Result for the period - Wie wichtig ist dies für die Bewertung des Unternehmens in der derzeitigen Phase, in der man skalieren und wachsen möchte?
- Net cash (used in)/generated by operating activities - Wachstum geht idR. mit Erhöhung des WC einher, was hast du erwartet?
- "Die Zahlen zeigen, was die ganze Zeit vermutet wird: die Kosten steigen zum Umsatz" - Blödsinn, wie haben sich denn Vetriebskostenquote und Verwaltungskostenquote verändert? Steigt das EBITDA nicht überproportional zum Umsatz? Von welchen Kosten sprichst du also?
- "Und was am Ende noch schlimmer wiegt: Das Bruttoergebnis stieg im zweiten Quartal 2026 auf EUR 189 Mio. (Q2 2025: EUR 169 Mio.). Die Bruttomarge lag bei 22,1%, verglichen mit 23,8% im zweiten Quartal 2025 und 21,0% im ersten Quartal 2026." Sehr schlimm. Wie ist denn der Impact von einem Geschäft mit niedrigerer Bruttomarge, dafür aber geringeren Marketingkosten, höherer Kundenbindung und somit starken Skaleneffekten zu bewerten? Du schaust selektiv auf die Bruttomarge und übersiehst (mit Absicht?) dabei, dass die viel wichtigere EBITDA-Marge steigt.
- "Und da der Umsatz im 2. Quartal um 20% gestiegen ist, Redcare aber nur 15-17% für 2026 prognostiziert, werden die nächsten Quartale wohl nicht so prickelnd erwartet." Wäre es nun also negativ, wenn der Vorstand seine Prognose einhält? Ist die Wahrscheinlichkeit für eine Erhöhung gestiegen oder gesunken? Ich finde es gut, wenn man konservativ bleibt, aber wahrscheinlich ist das einfach Geschmackssache.
Ich musste die Zahlen zweimal lesen, weil ich zuerst dachte, ich hätte mich irgendwo verschaut.
+20 % Umsatzwachstum. +63 % EBITDA. EBITDA-Marge bei 3,5 %. International erstmals profitabel. Das ist nicht einfach nur ein gutes Quartal – das ist der Beweis, dass das Geschäftsmodell inzwischen auf mehreren Beinen gleichzeitig funktioniert.
Besonders beeindruckend finde ich, dass das Wachstum nicht nachlässt, sondern von 18 % im Q1 auf 20 % im Q2 beschleunigt hat. Gleichzeitig wurden weitere 500.000 neue Kunden gewonnen. Wer immer noch behauptet, Redcare würde Marktanteile nur über Marketing einkaufen, sollte sich die Margenentwicklung noch einmal genauer ansehen.
Das eigentliche Highlight ist für mich aber das deutsche Rx-Geschäft. +58 % Wachstum auf inzwischen rund 180 Mio. EUR Quartalsumsatz. Vor nicht allzu langer Zeit wurde noch diskutiert, ob das E-Rezept überhaupt relevant wird. Heute diskutieren wir darüber, wie groß dieser Markt am Ende werden kann.
Und dann kommt die Kirsche auf der Kirsche auf der Torte: Das internationale Geschäft ist profitabel. Jahrelang wurde argumentiert, dass Redcare zwar wachsen könne, aber Profitabilität immer in weiter Ferne liege. Dieses Argument ist heute mit Anlauf gegen die Wand gefahren.
Die Gesellschaft bestätigt nicht nur die bereits angehobene Prognose, sondern liefert Zahlen, die viele Investoren eher mit einem Wachstumswert bei 150 € als mit einer Aktie im Bereich von 70 € verbinden würden.
Für die Shortseller wird die Luft inzwischen verdammt dünn. Gegen eine Story kann man wetten. Gegen Hoffnung kann man wetten. Gegen Fantasie kann man wetten.
Aber gegen beschleunigtes Wachstum, steigende Kundenzahlen, steigende Margen und eine internationale Gewinnschwelle zu wetten, wird mit jedem Quartal teurer.
Was für ein Quartal. Was für ein Statement. 🚀📈💊