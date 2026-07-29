Baader Bank belässt Redcare Pharmacy auf 'Buy' - Ziel 85 Euro

Ich musste die Zahlen zweimal lesen, weil ich zuerst dachte, ich hätte mich irgendwo verschaut.

+20 % Umsatzwachstum. +63 % EBITDA. EBITDA-Marge bei 3,5 %. International erstmals profitabel. Das ist nicht einfach nur ein gutes Quartal – das ist der Beweis, dass das Geschäftsmodell inzwischen auf mehreren Beinen gleichzeitig funktioniert.

Besonders beeindruckend finde ich, dass das Wachstum nicht nachlässt, sondern von 18 % im Q1 auf 20 % im Q2 beschleunigt hat. Gleichzeitig wurden weitere 500.000 neue Kunden gewonnen. Wer immer noch behauptet, Redcare würde Marktanteile nur über Marketing einkaufen, sollte sich die Margenentwicklung noch einmal genauer ansehen.

Das eigentliche Highlight ist für mich aber das deutsche Rx-Geschäft. +58 % Wachstum auf inzwischen rund 180 Mio. EUR Quartalsumsatz. Vor nicht allzu langer Zeit wurde noch diskutiert, ob das E-Rezept überhaupt relevant wird. Heute diskutieren wir darüber, wie groß dieser Markt am Ende werden kann.

Und dann kommt die Kirsche auf der Kirsche auf der Torte: Das internationale Geschäft ist profitabel. Jahrelang wurde argumentiert, dass Redcare zwar wachsen könne, aber Profitabilität immer in weiter Ferne liege. Dieses Argument ist heute mit Anlauf gegen die Wand gefahren.

Die Gesellschaft bestätigt nicht nur die bereits angehobene Prognose, sondern liefert Zahlen, die viele Investoren eher mit einem Wachstumswert bei 150 € als mit einer Aktie im Bereich von 70 € verbinden würden.

Für die Shortseller wird die Luft inzwischen verdammt dünn. Gegen eine Story kann man wetten. Gegen Hoffnung kann man wetten. Gegen Fantasie kann man wetten.

Aber gegen beschleunigtes Wachstum, steigende Kundenzahlen, steigende Margen und eine internationale Gewinnschwelle zu wetten, wird mit jedem Quartal teurer.

Was für ein Quartal. Was für ein Statement. 🚀📈💊