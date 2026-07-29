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    ANALYSE-FLASH

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    Baader Bank belässt Redcare Pharmacy auf 'Buy' - Ziel 85 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • Baader Bank bestätigt Buy und Kursziel 85 Euro
    • Starke Ergebnisse im zweiten Quartal laut Bosse
    • Umsatz- und bereinigtes Ebitda-Wachstum beschleunigt
    ANALYSE-FLASH - Baader Bank belässt Redcare Pharmacy auf 'Buy' - Ziel 85 Euro
    Foto: Adobe Stock

    MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Redcare Pharmacy nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Die Resultate seien stark ausgefallen, schrieb Volker Bosse in einer ersten Einschätzung am Mittwoch. Sowohl das Umsatzwachstum als auch das Wachstum des bereinigten operativen Gewinns (Ebitda) der Online-Apotheke hätten sich beschleunigt./rob/bek/men

    Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 07:57 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Redcare Pharmacy Aktie

    Die Redcare Pharmacy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,86 % und einem Kurs von 68,70 auf Tradegate (29. Juli 2026, 15:15 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Redcare Pharmacy Aktie um +5,42 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,26 %.

    Die Marktkapitalisierung von Redcare Pharmacy bezifferte sich zuletzt auf 1,41 Mrd..

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 97,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 83,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 115,00EUR was eine Bandbreite von +20,38 %/+66,79 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst:
    Kursziel: 85 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 85,00, was eine Steigerung von +24,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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    Community Beiträge zu Redcare Pharmacy - A2AR94 - NL0012044747

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Redcare Pharmacy. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Interpretation der jüngsten Halbjahreszahlen von Redcare: starkes Umsatzwachstum (+20% Q2) bei gleichzeitigem Ergebnisrückgang 2026 (Verlust, sinkende Cashbestände, negatives EPS), rückläufige Bruttomarge durch höheren Rx‑Anteil, konservative EBITDA‑Guidance trotz 3,5% Q2‑Marge, Capex‑Peak 2026 mit positiver Wirkung 2027, sowie Debatten zu Einstiegsniveaus (60/70) und Kurszielen (bis 90/150) und Short‑Risiken.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Redcare Pharmacy eingestellt.

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    dpa-AFX
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