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    Trump kündigt nach neuer iranischer Attacke Vergeltung an

    Für Sie zusammengefasst
    • Iranischer Raketenangriff auf US-Truppen im Nahen Osten
    • US-Militär meldet erfolgreiche Abwehr aller Raketen
    • US und Saudiarabien bombardieren Milizen im Irak
    Trump kündigt nach neuer iranischer Attacke Vergeltung an
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    WASHINGTON (dpa-AFX) - Nach einem neuen iranischen Angriff auf US-Ziele im Nahen Osten hat US-Präsident Donald Trump Vergeltung angekündigt. "Wir werden sie hart treffen. Sie werden ordentlich Prügel kriegen", zitierte der Sender Fox News Trump nach einem Gespräch. Trump hat dem Iran im Zuge des monatelangen Kriegs immer wieder mit schweren Angriffen gedroht, wobei auf seine teils martialischen Worte nicht immer Taten folgten.

    Erstmals seit dem vorläufigen Stopp der US-Angriffe auf Ziele im Iran meldete das US-Militär am Dienstagabend (US-Ostküstenzeit) einen iranischen Angriff mit mehreren ballistischen Raketen auf US-Truppen im Nahen Osten, ohne konkrete Ziele zu nennen. Alle Raketen seien erfolgreich abgefangen worden, teilte das US-Regionalkommando Centcom auf der Plattform X mit. US-Streitkräfte hätten nur wenige Minuten Zeit gehabt, um auf den Überraschungsangriff zu reagieren, sagte Trump nach Angaben von Fox News.

    Der iranische Rundfunk verbreitete eine Stellungnahme der Revolutionsgarden, nachdem der Angriff einer US-Militärbasis in Jordanien gegolten habe. Jordaniens Streitkräfte erklärten am Morgen, es seien fünf Raketen aus dem Iran abgefangen worden.

    Was Trump über die Angriffe mit Saudi-Arabien im Irak sagt

    In einer neuen Stufe der Konfrontation attackierten in der Nacht außerdem US-Streitkräfte nach eigenen Angaben gemeinsam mit dem Verbündeten Saudi-Arabien im Irak "Terroristen", die dem Iran nahestünden. Amerikanische und saudi-arabische Kampfflugzeuge attackierten mehrere Logistik- und Waffenlager einer nicht näher genannten Gruppierung im Osten des Iraks, wie Centcom mitteilte. Als Begründung hieß es, dies sei eine Reaktion auf angeblich mehr als 30 Drohnenangriffe in den vergangenen 72 Stunden, die die iranischen Revolutionsgarden angeordnet hätten.

    Das saudische Verteidigungsministerium teilte mit, die Angriffe an Seite des US-Militärs hätten Zielen von Milizen im Irak gegolten, von denen zuvor Angriffe auf saudische Ölanlagen ausgegangen seien.

    Trump bezeichnete die Milizen als "Krebsgeschwür" und erklärte laut Fox News, dass die Angriffe mit der irakischen Regierung abgestimmt gewesen seien.

    ./fsp/DP/jha







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