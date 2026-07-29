UBS stuft AB Inbev auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat AB Inbev auf "Buy" mit einem Kursziel von 88 Euro belassen. Er sehe Aufwärtspotenzial für den Absatz des Brauereikonzerns gegenüber der Konsensschätzung für das zweite Quartal, schrieb Sanjeet Aujla in einer am Mittwoch vorliegenden Studie und verwies dabei auf die sich im Quartalsverlauf bessernden Volumentrends bei den Coca-Cola-Abfüllern in Lateinamerika./rob/edh/misVeröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 11:22 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Anheuser-Busch InBev Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,38 % und einem Kurs von 72,64EUR auf Tradegate (29. Juli 2026, 15:23 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Sanjeet Aujla

Analysiertes Unternehmen: AB Inbev

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 88

Kursziel alt: 88

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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