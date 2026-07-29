JEFFERIES stuft KRONES AG auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Krones auf "Buy" mit einem Kursziel von 184 Euro belassen. In einem schwierigen Wirtschaftsumfeld habe der Hersteller von Getränkeabfüllanlagen gute Zahlen vorgelegt, schrieb Constantin Hesse am Mittwoch nach dem Bericht für das zweite Quartal. Der Auftragseingang sei überraschend hoch, doch die Dynamik bleibe begrenzt./rob/ajx/tavVeröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 02:14 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 02:14 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die KRONES Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,54 % und einem Kurs von 119,8EUR auf Tradegate (29. Juli 2026, 15:31 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Constantin Hesse

Analysiertes Unternehmen: KRONES AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 184

Kursziel alt: 184

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

