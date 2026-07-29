JEFFERIES stuft KRONES AG auf 'Buy'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Krones auf "Buy" mit einem Kursziel von 184 Euro belassen. In einem schwierigen Wirtschaftsumfeld habe der Hersteller von Getränkeabfüllanlagen gute Zahlen vorgelegt, schrieb Constantin Hesse am Mittwoch nach dem Bericht für das zweite Quartal. Der Auftragseingang sei überraschend hoch, doch die Dynamik bleibe begrenzt./rob/ajx/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 02:14 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 02:14 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 02:14 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 02:14 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die KRONES Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,54 % und einem Kurs von 119,8EUR auf Tradegate (29. Juli 2026, 15:31 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Constantin Hesse
Analysiertes Unternehmen: KRONES AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 184
Kursziel alt: 184
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Constantin Hesse
Analysiertes Unternehmen: KRONES AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 184
Kursziel alt: 184
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte