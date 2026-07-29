H&R: Explosive H1 2026 Figures for H&R GmbH & Co. KGaA
In the first half of 2026, the company delivered a powerful financial upswing, with profits and margins surging, driven chiefly by the ChemPharm Refining segment.
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- HY1 2026 revenue reached EUR 700.4 million, up from EUR 653.1 million in HY1 2025.
- HY1 2026 EBITDA stood at EUR 84.4 million, significantly higher than HY1 2025's EUR 40.1 million.
- HY1 2026 EBIT amounted to EUR 59.4 million, up from EUR 10.9 million in HY1 2025.
- HY1 2026 EBT was EUR 53.5 million, compared with EUR 4.9 million in HY1 2025.
- HY1 2026 net income attributable to shareholders: EUR 41.6 million; earnings per share (EPS) EUR 1.12.
- The ChemPharm Refining segment was the main earnings driver, delivering EBITDA of EUR 62.1 million in H1 2026 and EUR 47.5 million in Q2 2026.
The next important date, Publication of the semi-annual financial report, at H&R is on 14.08.2026.
The price of H&R at the time of the news was 6,4300EUR and was up +5,07 % compared with the previous day.
15 minutes after the article was published, the price was 6,3800EUR this corresponds to a minus of -0,78 % since publication.
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