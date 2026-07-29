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    Erneut Drohnenangriffe im nordirakischen Erbil gemeldet

    Für Sie zusammengefasst
    • Drohnenangriffe auf PDKI-Stellungen im Nordirak
    • Keine Verletzten, nur Gras und Weiden in Brand
    • PDKI meldet über 143 Raketen und Drohnenangriffe
    Erneut Drohnenangriffe im nordirakischen Erbil gemeldet
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    ERBIL (dpa-AFX) - Im Nordirak hat es lokalen Angaben zufolge erneut Drohnenangriffe auf Stellungen iranisch-kurdischer Oppositionsgruppen gegeben. Die Demokratische Partei Kurdistan-Iran (PDKI) teilte mit, innerhalb weniger Tage zweimal Ziel von Drohnenangriffen geworden zu sein. Der jüngste Angriff erfolgte demnach am Mittag.

    Es habe keine Verletzten gegeben. Es seien lediglich Gras- und Weideflächen in Brand geraten. Die Partei äußerte sich zunächst nicht dazu, wer für die Angriffe verantwortlich ist.

    Die PDKI ist eine von mehreren iranisch-kurdischen Oppositionsgruppen mit Sitz in der Autonomen Region Kurdistan im Norden des Irak. Sie lehnen die iranische Regierung ab.

    Der Iran wirft iranisch-kurdischen bewaffneten Gruppen im Nordirak immer wieder grenzüberschreitende Angriffe vor und hat in der Vergangenheit Raketen- und Drohnenangriffe gegen deren Stellungen ausgeführt. Die iranischen Revolutionsgarden (IRGC) stufen viele dieser Gruppen im Irak als Terrorgruppen ein.

    Regelmäßig berichten Menschenrechtler von Diskriminierung und Repression gegen Teile der kurdischen Minderheit im Iran.

    Nach PDKI-Angaben wurden ihre Einrichtungen seit Beginn des Konflikts zwischen dem Iran und den USA Ende Februar mehr als 143 Mal mit Raketen und Drohnen angegriffen. Betroffen sind demnach auch Lager, in denen Familien von Parteimitgliedern untergebracht sind, sowie angeschlossene medizinische und Bildungseinrichtungen./arj/DP/jha







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