DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Safran auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Safran von 365 auf 398 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Zahlen des Luftfahrt- und Rüstungskonzern zum ersten Halbjahr seien besser als erwartet gewesen, schrieb Christophe Menard am Mittwoch. Nächster Impuls könne eine Neueinschätzung der bisherigen Ziele für das Jahr 2028 sein./rob/bek/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 08:07 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SAFRAN Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,18 % und einem Kurs von 341,7EUR auf Tradegate (29. Juli 2026, 15:39 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: Safran

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 398

Kursziel alt: 365

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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