DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Medios auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Medios trotz einer Gewinnwarnung auf "Buy" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. Die Reform des deutschen Gesundheitswesens und die Preise hätten den Hersteller von Spezialpharmazeutika belastet, schrieb Michael Kuhn am Mittwoch. Der Mittelwert des gesenkten Zielkorridors für den operativen Gewinn (Ebitda) liege um etwa acht Prozent unter der Konsensschätzung. Die Probleme lägen bei den Preisen, der Produktpalette und den Margen, nicht aber bei der Nachfrage./rob/bek/tavVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 08:07 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Medios Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,58 % und einem Kurs von 11,24EUR auf Tradegate (29. Juli 2026, 15:30 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Michael Kuhn

Analysiertes Unternehmen: Medios

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 18

Kursziel alt: 18

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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