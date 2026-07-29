RBC stuft DANONE auf 'Neutral'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Danone nach Halbjahreszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 78 Euro belassen. Im Unterschied zu Unilever am Vortag lägen die Volumina der Franzosen etwas unter den Erwartungen, schrieb James Edwardes Jones in einer ersten Einschätzung am Mittwoch. Das hätten die erzielten Preise aber mehr als wettgemacht./rob/bek/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 02:04 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 02:04 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 02:04 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 02:04 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die DANONE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,24 % und einem Kurs von 69,10EUR auf Tradegate (29. Juli 2026, 15:37 Uhr) gehandelt.
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