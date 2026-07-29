DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft BASF SE auf 'Buy'
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat BASF nach endgültigen Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Nach den vorläufigen Zahlen zum zweiten Quartal und der angehobenen Jahresprognose habe der Chemiekonzern nun das vollständige Zahlenwerk sowie Details zu den Segmenten veröffentlicht und ein neues Aktienrückkaufprogramm bekannt gegeben, schrieb Virginie Boucher-Ferte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Analystin hält die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 weiterhin für potenziell konservativ, da das Management Abwärtsrisiken wie etwa Nachfrage-Einbrüche berücksichtige, die sich bislang noch nicht manifestiert haben./ck/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 10:56 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 10:56 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,97 % und einem Kurs von 50,88EUR auf Tradegate (29. Juli 2026, 15:39 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Virginie Boucher-Ferte
Analysiertes Unternehmen: BASF SE
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 60
Kursziel alt: 60
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Virginie Boucher-Ferte
Analysiertes Unternehmen: BASF SE
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 60
Kursziel alt: 60
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
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